Der "Sport Bild" sagte der 55-Jährige, der erst vor wenigen Tagen seinen eigenen Vertrag bis 2023 verlängerte: "Ich schätze Miro sehr, er macht hier einen echt guten Job."

Aktuell trainiert Klose die U17 der Münchener. In nächster Zeit will der 41-Jährige zudem seine Fußballlehrer-Lizenz beim DFB machen. Die Lehrgänge dazu sollen offenbar im Juni beginnen.

Klose "bei den Bayern immer ein Thema"

Flick lobte Klose in dem Interview weiter und deutete an, dass WM-Rekord-Torjäger in seinen Plänen eine Rolle spielen könnte:

" Die Erfahrungen, die er als Spieler in der Nationalmannschaft und in vielen renommierten Vereinen gemacht hat, prädestinieren ihn für einen Trainerjob. Miro ist in meinen aktuellen Gedankengängen bei den Bayern immer ein Thema. "

Im Sommer 2020 läuft der Vertrag von Klose als U17-Trainer der Bayern aus. Das Timing könnte also kaum besser sein, um als Assistent von Flick zu den Profis aufzusteigen.

Die beiden kennen sich jedenfalls bestens. 2014 wurden Flick und Klose in Brasilien zusammen mit dem DFB-Team Weltmeister, der Bayern-Coach als Co-Trainer von Joachim Löw, Klose bei seinem letzten Turnier als Spieler.

Auch die Tatsache, dass der Ex-Stürmer die Talente des FC Bayern als aktueller Jugendtrainer bestens kennt, spricht für Klose. Denn Flick sowie die Münchener Verantwortlichen wollen in den kommenden Jahren wieder vermehrt eigene Nachwuchsspieler in der ersten Mannschaft etablieren.

