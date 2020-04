Das hat natürlich sportliche, aber vor allem auch finanzielle Gründe. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) etwa plant ab Mai eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ohne Zuschauer. Die deutsche Politik hat den Klubs bereits Hoffnung gemacht. Eurosport fasst zusammen, wie der Stand in England, Spanien, Italien und Frankreich ist:

England: Die Aussetzung des Ligabetriebs wurde unlängst auf unbestimmte Zeit verlängert. Der englische Fußballverband FA hat bereits das Londoner Wembleystadion als neutralen Spielort für die Fortsetzung der Premier-League-Saison angeboten.

Ein weiteres Szenario sieht zentralisierte Geisterspiele im "World-cup-style" in mehreren Londoner Stadien und weiteren Arenen in der näheren Umgebung vor. Die 20 Teams würden "kaserniert" werden. Der FC Liverpool von Teammanager Jürgen Klopp liegt derzeit 25 Punkte vor Titelverteidiger Manchester City.

La Liga könnte Ende Mai weitergehen

Spanien: Der spanische Fußballverband RFEF hat sich erst in dieser Woche bei einem Saisonabbruch für eine Wertung des derzeitigen Tabellenstandes in der Primera Division ausgesprochen. Der FC Barcelona wäre in diesem Fall Meister. Die Liga lehnt diesen Plan allerdings ab.

Stattdessen soll weiter intensiv an einem Weg gearbeitet werden, um die Saison doch noch zu beenden. Liga-Präsident Javier Tebas hatte bereits Anfang des Monats betont, dass man Ende Mai sowie Anfang und Ende Juni als mögliche Termine für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs festgelegt habe.

Serie-A-Spiele könnten in nur einer Stadt ausgetragen werden

Italien: Der italienische Verband FIGC hat ein Protokoll für den Neustart des nationalen Spielbetriebs nach Ende des Lockdowns am 3. Mai entworfen. Geplant ist ein Start in drei Phasen. Dabei soll der Serie A Priorität eingeräumt werden. Der Verband prüft derzeit die Möglichkeit, die restlichen Spiele nur in Rom auszutragen. Damit soll vor allem verhindert werden, dass Begegnungen in Städten wie Mailand, Bergamo und Turin ausgetragen werden, die von der Pandemie besonders betroffen sind.

Vor einem möglichen Neustart ist geplant, die Profis in den Trainingszentren ihrer Klubs in Quarantäne zu nehmen. Die Spieler sollen strengen Gesundheitschecks unterzogen werden und das Training in kleinen Gruppen aufnehmen.

Keine genauen Pläne in der Ligue 1

Frankreich: Auch die Ligue 1 soll nach dem Willen des Ligaverbandes LFP mit aller Macht zu Ende gespielt werden. Derzeit ist der Spielbetrieb "bis auf Weiteres" ausgesetzt. Konkrete Pläne über eine Fortsetzung gibt es noch nicht. Der französische Fußballverband (FFF) hatte zuletzt angesichts der Coronakrise allerdings schon die Einstellung aller Amateurmeisterschaften beschlossen.

(SID)