Niklas Süle "möchte den Verein verlassen" - Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn bestätigt Wechselwunsch

Nach langen Spekulationen herrscht Gewissheit: Niklas Süle wird den FC Bayern München im Sommer verlassen. Das bestätigt Vorstandschef Oliver Kahn in einer Interviewrunde mit mehreren Medienvertretern. "Wir haben ihm ein Angebot gemacht. Dieses Angebot hat er nicht angenommen, sodass er den Verein am Saisonende verlassen möchte", erklärt Kahn. Nun habe man allerdings Klarheit, so der 52-Jährige.

00:01:02, vor einer Stunde