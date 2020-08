Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool um Thiago Alcantara gehen in die entscheidende Phase. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Laut "RMC" haben sich Thiago und der Klub von Trainer Jürgen Klopp bereits auf einen Vierjahresvertrag geeingt. Allerdings steht noch eine Einigung mit dem FC Bayern München aus.

Der FC Bayern bleibe demnach bei seiner Forderung von 30 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Die "Reds" zögern allerdings noch.

Thiago soll einigen seiner Teamkollegen seinen Wechsel in die Premier League bereits mitgeteilt haben. Zudem habe er sich bereits ein Haus in Liverpool gekauft. Der Brasilianer ist seit 2013 in München unter Vertrag. Zuletzt bat er allerdings darum, den Klub verlassen zu dürfen, weil er neue Herausforderungen suche.

Transfer-Check: Dass Thiago den FC Bayern München verlassen wird, scheint so gut wie sicher. Verhindern könnte das lediglich noch, wenn ein anderer Klub bereit ist, die 30 Millionen Euro Ablösesumme zu zahlen.

Die größte Frage ist, ob der 29-Jährige bereits diesen Sommer wechselt. Letztlich wäre es aber sowohl für die Münchner als auch für Liverpool ein Risiko, wenn man sich nicht einigen würde. Die "Reds" könnten Thiago doch noch an einen Klub verlieren, und die Bayern würden riskieren, ihn ohne Ablösesumme weggeben zu müssen.

Transferwahrscheinlichkeit: 75 Prozent

