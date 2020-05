Thiago kann sich ein mögliches Karriereende beim FC Bayern München vorstellen. Gegenüber der katalanischen Zeitung "La Vanguardia" sagte er: "Bayern wäre ein wunderbarer Verein dafür." Der 29-Jährige spielt seit 2013 beim deutschen Rekordmeister, sein 2021 auslaufender Vertrag soll zeitnah verlängert werden. Außerdem sprach sich Thiago für einen Verbleib von Philippe Coutinho beim FC Bayern aus.

Thiago wechselte 2013 vom FC Barcelona zum FC Bayern München. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist noch bis zum 30. Juni 2021 datiert, eine Verlängerung bis 2023 scheint offenbar nur noch Formsache zu sein.

Im Gespräch mit der katalanischen Zeitung "La Vanguardia" gab der Mittelfeldspieler zu, dass es für ihn zu Beginn seiner Karriere unvorstellbar gewesen sei, überhaupt mal in der Bundesliga zu spielen: "Ich bin nun schon seit acht Jahren in München und hätte niemals gedacht, dass ich in Deutschland Fußball spielen werde."

Doch der Spanier scheint sich richtig wohl zu fühlen in München. Auf die Frage, ob er sich ein Karriereende beim FC Bayern vorstellen könnte, sagte er: "Das ist eine schwierige Frage. Da müssen viele Dinge zusammenkommen. Du musst auf deinem Level sein. Aber es kann ja vielleicht auch sein, dass der Verein einen anderen Spielertypen von 1,90 Metern für deine Position sucht. Aber ja, Bayern wäre ein wunderbarer Verein dafür."

Für den 29-Jährigen steht jedoch fest, dass er nach seiner aktiven Karriere in seine katalanische Heimat zurückkehren und mit seiner Familie leben wolle.

Thiago für Verbleib von Coutinho beim FC Bayern

Außerdem hat sich der Bayern-Star auch für eine Zukunft von Leihgabe Philippe Coutinho über den Sommer hinaus beim FC Bayern ausgesprochen. Er sagte: "Ich spiele gerne zusammen mit Top-Spielern, und er ist ein Phänomen. Er ist ein großartiger Typ, sehr fleißig, mit unschlagbarer Technik und unglaublichem Abschluss." Er fügte an: "Wir hoffen, dass er auch in der nächsten Saison hier sein wird."

Coutinho ist derzeit noch bis zum 30. Juni 2020 vom FC Barcelona an die Münchner ausgeliehen. Dass der deutsche Rekordmeister die Kaufoption in Höhe von rund 120 Millionen Euro ziehen wird, gilt aktuell als unwahrscheinlich.

Trotz der schwankenden Leistungen rät Thiago den Bayern zu einer weiteren Verpflichtung des Offensiv-Spielers und erklärte: "Wir Spieler durchleben gute und weniger gute Phasen. Ich finde, dass er uns viel gibt und geben kann."

