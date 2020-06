Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat Thomas Müller für dessen Aussagen über mögliche Transfers im Sommer kritisiert. "Der Thomas hat sich nach dem Pokalspiel (Ann. d. Red.; 2:1 gegen Frankfurt) – vielleicht, weil die Leistung nicht so gut war – mit der Aussage ein bisschen verdribbelt", meinte der 43-Jährige vor dem Bundesligaduell gegen Borussia Mönchengladbach bei "Sky".

Müller hatte im Anschluss an das Frankfurt-Spiel gesagt: "Ich habe leider keinen Einblick auf den Finanzbereich von Herrn Dreesen und den Sportdirektorenbereich. Ich weiß jetzt nicht, was da geplant ist, welche Budgets da vergeben werden können in den aktuellen Zeiten. Es ist ja auch ein bisschen paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden."

Die Aussagen kamen bei Salihamidzic offenbar nicht gut an. Der Bosnier bestellte Müller zum Rapport: "Wir haben am nächsten Tag gleich darüber gesprochen", erklärte Salihamidzic und machte deutlich: "Ich habe ihm gesagt, dass es nicht korrekt war und er hat es verstanden."

Bundesliga Haaland köpft BVB in der 95. Minute zum Sieg VOR 2 STUNDEN

Salihamidzic: Keine Aussagen zu Transfers

Der Sportdirektor betonte zudem, dass es die Haltung des Vereins sei, "dass wir uns zu Transfers äußern, wenn sie gemacht sind. Das gilt nicht nur für die Verantwortlichen, sondern insbesondere auch für die Spieler." Müller habe das eingesehen.

Die Münchner werden schon seit Monaten mit einer Verpflichtung von ManCity-Star Leroy Sané in Verbindung gebracht. Für einen Transfer steht eine Ablöse von mindestens 50 Millionen Euro im Raum.

Das könnte Dich auch interessieren: Bürki kündigt Vertragsverlängerung beim BVB an

Play Icon WATCH Entscheidung gefallen? BVB soll im Rennen um Bellingham vorne liegen 00:01:59

Bundesliga Wölfe vergeben Heimsieg - Freiburg holt Punkt im Kampf um Europa VOR 3 STUNDEN