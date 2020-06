Meister FC Bayern München hat auch am 34. Bundesliga-Spieltag gewonnen. Beim VfL Wolfsburg landete der FCB zum Saisonabschluss einen souveränen 4:0 (2:0)-Sieg. Die Tore erzielten Kingsley Coman (4.), Michael Cuisance (37.), Robert Lewandowski (72., Elfmeter) und Thomas Müller (79.). Bei den "Wölfen" sah Joshua Guilavogui die Gelb-Rote Karte (72.).

So lief das Spiel:

Im letzten Spiel der Saison und dem gleichzeitig letzten Spiel vor der Übergabe der Meisterschale an den deutschen Rekordmeister ging es für die Münchner lediglich um einen positiven Saisonabschluss.

Für die Wolfsburger jedoch um eine wichtige Schlussplatzierung. Der VfL wollte den sechsten Platz und damit die direkte Europa League-Qualifikation im Fernduell gegen die TSG 1899 Hoffenheim verteidigen.

So setzte Wolfsburg-Coach Oliver Glasner auf eine offensive taktische Ausrichtung, ließ die physisch starke Doppelspitze mit Daniel Ginczek und Wout Weghorst von Beginn an gemeinsam von der Leine – in der Hoffnung, die Münchner zu überraschen.

Der FC Bayern, bei dem Real-Leihgabe Álvaro Odriozola von Beginn an spielte, ließ sich jedoch nicht irritieren und setzte bereits in der 4. Minute einen perfekten Konter. Manuel Neuer spielte den Ball in die Offensive auf Thomas Müller, der sehenswert per Hacke auf Robert Lewandowski verlängerte.

Der Pole legte direkt wieder auf Müller ab, der Kingsley Coman mit einem Steilpass auf die Reise schickte. Aus 14 Metern halbrechter Position schoss der Franzose den Ball punktgenau ins linke Eck zur 1:0-Führung.

In einer sehr launigen Partie – mit guten Chancen auf beiden Seiten – setzten die Münchner in der 37. Minute nach. Michaël Cuisance bekam den Ball von Coman, ging drei Schritte und knallte den Ball wunderschön aus 24 Metern in den linken Torwinkel – Marke Traumtor!

Strittig wurde es binnen weniger Minuten dann noch gleich zweimal: In der 43. Minute rettete Koen Casteels einen Lupfer von Serge Gnabry außerhalb des Strafraumes mit der Hand und verhinderte so das 3:0, der VAR reagierte jedoch nicht.

In der Nachspielzeit erzielte der VfL den vermeintlichen Anschlusstreffer. Doch nach einer Flanke von der rechten Seite von Kevin Mbabu entschied Schiedsrichter Patrick Ittrich auf Offensivspiel von Ginczek gegen Odriozola. Eine sehr harte und strittige Entscheidung.

Spielerisch waren die Münchner insgesamt drückend überlegen, erzeugten viel Druck und waren dem dritten Treffer näher, als Wolfsburg dem Anschlusstor. Dabei benötigten die Wölfe dringend den Sieg, da Hoffenheim in Dortmund uneinholbar führte.

Die Münchner, bei denen Philippe Coutinho in der 62. Minute sein Comeback feierte, legten in der 72. Minute das 3:0 nach. Cuisance wurde im Strafraum von Joshua Guilavogui gelegt, Gelb-Rot gegen den Wolfsburger, Elfmeter für die Gäste.

Lewandowski blieb eiskalt vom Punkt und erzielte sein 34. Saisontor. Sieben Minuten später folgte der nächste Münchner Streich. Nach einer Flanke des eingewechselten Ivan Perišic, kam Müller am zweiten Pfosten freistehend zum Abschluss und erzielte den 4:0-Endstand.

Das fiel auf: Cuisance legt zu

Was schrien viele Fußball-Experten nicht auf, als der FC Bayern München in Person von Hasan Salihamidžić im vergangenen Sommer den Transfer von Cuisance vermeldete. Ein Spieler für die Bank sei der 20-jährige Franzose – nur ein Akteur von vielen, der in der Bayern-Aura verschwinden würde. Zwölf Millionen Euro Ablöse ließ sich der deutsche Rekordmeister die Dienste des Ex-Gladbachers kosten.

Knappe zehn Monate später sind die einstigen Kritiker verstummt. Denn Cuisance ist schon jetzt ein Faktor im Spiel der Münchner. Zwar absolvierte der Franzose erst neun Bundesligaspiele, zeigte in diesen jedoch, was in ihm steckt. Hansi Flick ist voll des Lobes über Cuisance, erhöht mehr und mehr seine Einsatzzeiten.

Gegen Wolfsburg startete der 20-Jährige zum zweiten Mal in Folge und überzeugte auf ganzer Linie – erzielte unter anderem sein erstes Bundesligator. Schon jetzt wird deutlich, dass Cuisance ein echter Rohdiamant ist, der das Potenzial besitzt, sich langfristig in München durchzusetzen.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 100

Die Münchner brechen in dieser Spielzeit unter Erfolgstrainer Flick einen Rekord nach dem anderen. Durch den 4:0-Auswärtssieg erzielte der deutsche Rekordmeister in dieser Saison insgesamt 100 Bundesliga-Tore. Den eigenen Rekord von 101 Treffern knackten sie allerdings nicht mehr. Dennoch eine stolze Zahl.

