Alexander Nübel, seit 1. Juli neuer Torwart beim FC Bayern München, hat eine schwierige Saison mit dem FC Schalke 04 hinter sich. S04-Sportvorstand Jochen Schneider blickte nun auf die dunkelste Phase des 23-Jährigen zurück. "Er war fix und fertig", sagte er am Sonntag im "Sport1-Doppelpass" über die Zeit, als sein Wechsel publik wurde und die Fans ihn dafür anfeindeten.

München im Sommer ist ein Highlight. Die Stadt bietet oft strahlenden Sonnenschein, die Isar fließt hindurch, der englische Garten entfaltet seine Pracht. Für Alexander Nübel wird alles neu sein. Seit dem 1. Juli ist der 23-Jährige neuer Torwart beim FC Bayern München. Es gibt neue Kollegen, neue Abläufe, neue Ziele.

Allerdings waren die Erlebnisse für ihn in der vergangenen Saison mit Schalke 04 so prägend, dass er sicher noch oft an sie zurückdenken muss. Vor allem die Zeit, nachdem sein Wechsel zum Rekordmeister im Januar publik wurde, muss für ihn die Hölle gewesen sein - zumindest deutete es S04-Sportvorstand Jochen Schneider am Sonntag im "Doppelpass" an. "Er war in diesem Moment fix und fertig", sagte er über Nübel in der Phase und erinnerte an das Drama um Robert Enke, der an Depressionen erkrankt war und sich 2009 das Leben nahm. "Viel haben wir aus der Tragödie um Enke nicht gelernt", merkte Schneider kritisch an.

Nübel kassierte Häme ohne Ende

Er habe sich nach Fehlern gegen Leipzig und Köln dagegen demonstrativ vor seinen Torhüter gestellt: "Ich habe ihm gesagt, es ist ein Wahnsinn, mit welcher Häme ihn 50.000 Menschen übergießen."

Schneider bedauert den Weggang von Nübel nicht zuletzt, weil er laut eigener Aussage "unbedingt mit ihm verlängern wollte". Allerdings habe er nie richtig mit dessen Berater über ein Angebot sprechen können, weil Nübel seine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt (Sommer 2019) offenbar schon getroffen hatte.

Raues Klima bei Bayern

Auch wenn die Lebensqualität und der Gehaltsscheck in München für einiges entschädigen, das Klima an der Säbener Straße wird für Nübel ebenfalls rau. Kapitän Manuel Neuer ist kaum bereit, Spiele abzugeben und der Anspruch an den Neuen wird vom ersten Tag enorm hoch sein, schließlich gilt er als Deutschlands größtes Torwart-Talent.

"Ich will mit dem FC Bayern viele Erfolge feiern und mich stetig weiterentwickeln", hatte er nach dem bestandenen Medizincheck gesagt. Sein Blick geht ab jetzt nur nach vorne.

