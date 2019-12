So lief das Spiel:

Der Rekordmeister trat zum Ende der Hinrunde mit der letzten Garde an, Hansi Flick hatte lediglich elf Feldspieler des Profikaders zur Verfügung. Lediglich Jérôme Boateng musste neben zahlreichen Nachwuchsspielern auf der Bank Platz nehmen. Bei den "Wölfen" nahmen Topstürmer Wout Weghorst und Josip Brekalo zunächst an der Seitenlinie Platz.

Die Bayern zeigten sich von der ersten Minute an engagiert und hoch motiviert heute einen Heimsieg einzufahren. Wie erwartet stand Wolfsburg tief in der eigenen Hälfte und versuchten durch schnelles Umschalten in der Offensive Akzente zu setzen.

Video - Zirkzee sorgt für Jubiläumssieg der Bayern 00:30

VfL-Keeper Koen Casteels bewahrte die Gäste mit einigen starken Paraden vor dem Rückstand, als er einen Kopfball von Ivan Perišić (12. Minute), einen Freistoß von David Alaba (23.), einen Schuss von Serge Gnabry (29.) oder einen Kopfball von Robert Lewandowski (43.) abwehrte. Die Gäste kamen zweimal gefährlich nach vorne. Manuel Neuer parierte stark gegen Felix Klaus (16.) und ein Schuss von Maximilian Arnold (42.) flog nur knapp über das Tor.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff verschlimmerten sich die Personalsorgen von Flick, als sich Javi Martínez im Laufduell mit Renato Steffen aber ohne Fremdeinwirkung am Bein verletzte. Für ihn kam noch vor dem Pausenpfiff Boateng.

Zirkzee entscheidet die Partie erneut

Die Wolfsburger kamen mit veränderter Ausrichtung aus der Pause, agierten nun deutlich aktiver und gestalteten das Spiel ausgeglichener. Kurz nach dem Wiederanpfiff verpasste João Victor denkbar knapp die Führung für die Wölfe (46.). Es entwickelte sich somit ein munteres Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten, jedoch fehlte im Abschluss meist die nötige Konsequenz.

Dann schlug erneut die Stunde von Youngster Joshua Zirkzee, der den blassen Coutinho ersetzte. Nur 150 Sekunden nach seiner Einwechslung traf der Niederländer nach Vorlage von Thomas Müller zum umjubelten 1:0 (85.). Nur kurz darauf entschied Gnabry nach mustergültiger Vorarbeit von Lewandowski zur Entscheidung (89.).

Die Bayern haben sich am Ende das Glück auf ihrer Seite verdient und gewinnen gegen engagierte und nicht chancenlose Wolfsburger mit 2:0 und beenden die Hinrunde auf Platz drei. Die Wölfe fallen hingegen auf Rang neun zurück.

Die Stimmen:

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Es war wieder ein Sieg des Willens. Wir haben alles gegeben, um zu gewinnen und uns so ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht. Natürlich ist es fantastisch, dass wir am Ende noch die Tore gemacht haben - Wahnsinn, dass Joshua, ähnlich wie in Freiburg quasi mit dem ersten Ballkontakt, wieder das Tor macht. In den letzten Spielen haben wir ein tolles Gesicht gezeigt und sind heiß auf die Rückrunde."

Serge Gnabry (FC Bayern München): "Wir haben in der Hinrunde ein paar Punkte liegen gelassen, das war unnötig. Jetzt mit dem Sieg in Freiburg und heute sind wir wieder da. Zirkzee ist ein guter Typ, ein guter Fußballer. Er hat einen guten Riecher und fliegt gerade. Wir sind eine Mannschaft und nehmen jeden der jungen Spieler gut auf, weil wir alle einmal unten angefangen haben."

Koen Casteels (VfL Wolfsburg): "Wir haben unsere Torchancen nicht genutzt. In München bekommst du nicht zehn Chancen. Wir hatten heute drei, vier gute Chancen und haben diese nicht genutzt. Da hat uns die Effizienz gefehlt."

Das fiel auf: Harmlose Ecken und Flanken

Der FCB hätte heute das Spiel schon deutlich vor der Schlussphase für sich entscheiden können, doch ließ in den entscheidenden Momenten die nötige Konsequenz missen oder scheiterte am überragenden Casteels. Vor allem Müller hatte auf dem rechten Flügel viele Freiräume, doch seine Flanken fanden zu selten einen Mitspieler. Ebenso wurden zahlreiche Ecke von Kimmich (insgesamt 12!) nicht genutzt. In der Chancenverwertung ist noch Luft nach oben.

Der Tweet zum Spiel:

Müller hat einen neuen Rekord in der Bundesliga-Historie aufgestellt. Herzlichen Glückwunsch!

Die Statistik: 17 aus 17

Mit dem späten Treffer von Zirkzee hat der Rekordmeister damit in allen 17 Spielen der Hinrunde mindestens ein Tor erzielt. Heute dauerte es zwar bis zur 85. Minute, doch die Geduld sollte sich auszahlen. Zuvor war den Bayern in Hoffenheim der späteste Treffer gelungen (73.). Flick hat mit dem Nachwuchsspieler Zirkzee, der mit zwei späten Toren innerhalb von nur vier Tagen auf sich aufmerksam gemacht hat, einen wahren Trumpf auf der Bank.