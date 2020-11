Der ehemalige Kult-Trainer erklärte seine Aussage damit, dass die Anforderungen in der Bundesliga komplett anders seien als in der Jugend. "Da muss der sich erstmal ein, zwei Jahre rankämpfen", so der 66-Jährige. Es sei für ihn daher "unverantwortlich, einem 16-Jährigen soviel Druck zu machen, ein solches Theater zu veranstalten um jemanden, der in der Jugend-Bundesliga Leute ausspielt wie Fahnenstangen".