Gegen Brügge veränderte der BVB-Coach seine Startelf im Gegensatz zum 5:2-Erfolg bei der Hertha auf gleich fünf Positionen. So rückten unter anderem Jadon Sancho und Thorgan Hazard für Kapitän Marco Reus und Julian Brandt in die Anfangsformation. Kurz vor Ende brachte er dann die Offensivkräfte Reus und Brandt anstelle des Shootingstars, der sich mit seinem Debüt in der Königsklasse noch ein wenig gedulden muss. Den Rekord kann er auch in den nächsten Partien des BVB in der Gruppenphase noch brechen.