Bayer Leverkusen ging als Tabellenführer in die Begegnung mit dem 1. FC Köln und ließ von der ersten Sekunde keinen Zweifel daran aufkommen, wer im Rheinderby der klare Favorit war.

Bayer spielte sich schnell in Kölns Hälfte fest und ging früh in Führung: Nach einem zu kurz geklärten Freistoß knallte Mitchell Weiser (8.), der kurzfristig den verletzten Lars Bender ersetzte, den Ball von der Strafraumgrenze volley zur Leverkusener Führung ins Tor.

Wenige Sekunden später erhöhte Moussa Diaby (10.) nach einem Solo von der Mittellinie mit einem Schlenzer aus 19 Metern auf 2:0.

Köln verschlief die Anfangsphase komplett und kam kaum in Zweikämpfe. Der FC schaute weitestgehend den Leverkusenern beim Kombinieren zu und konnte sich nur selten aus der eigenen Hälfte befreien.

Die erste Chance entstand für die Kölner aus einem Freistoß. Sebastian Bornauw (30.) köpfte eine Hereingabe von Elvis Rexhbecaj knapp neben das Tor von Lukás Hrádecky.

Leverkusen verwaltete die Begegnung bereits und spielte die eigenen Angriffe nicht mehr mit der letzten Konsequenz aus. In der eigenen Hälfte ließ der Tabellenführer aber ebenfalls nichts anbrennen, so ging es mit 2:0 in die Pause.

Die Werkself begann die zweite Hälfte dann jedoch genau wie die erste. Nach einem Kölner Ballverlust machte es Diaby schnell und bediente Patrik Schick (54.) mit einer mustergültigen flachen Flanke zum 3:0, ehe wenige Minuten später eine tolle Kombination über Leon Bailey und Julian Baumgartlinger im 4:0 durch den Ex-Kölner Florian Wirtz (59.) resultierte.

Leverkusen hätte das Ergebnis in der Folge noch deutlich höher gestalten können. Schick (73.) scheiterte aus spitzem Winkel an den Pfosten, der eingewechselte Karim Bellarabi (76.) konnte Horn mit einem Schuss aus 13 Metern nicht bezwingen.

Leverkusen bleibt nach dem souveränen Sieg Tabellenführer und trifft am kommenden Spieltag auf den FC Bayern. Köln rangiert weiterhin auf dem 15. Platz und muss in drei Tagen nach Leipzig reisen.

Die Stimmen:

Timo Horn (1. FC Köln): "Wir wurden heute klar an die Wand gespielt. Direkt zu Beginn kamen wir kaum in die Zweimkämpfe und wurden regelrecht hergespielt. Bis auf die letzten 20 Minuten in der ersten Halbzeit hatten wir eigentlich gar keine Chance. Wir waren heute in vielen Situationen unglücklich und gegen so eine gute Mannschaft hast du mit so vielen Fehlern keine Chance. Wir müssen die Partie jetzt schnell abhaken."

Ismail Jakobs (1. FC Köln): "Wir haben direkt die ersten 15 Minuten verpennt. Wenn du dann so schnell 2:0 hinten liegst, dann ist es einfach schwer. In der Halbzeit hatten wir noch den Glauben an uns, doch nach dem dritten Gegentor war es eigentlich vorbei."

Der Tweet des Spiels:

Das fiel auf: Leverkusener Dominanz

Der Effzeh kam nach sieben Punkten aus drei Spielen mit viel Rückenwind in die Begegnung, doch Leverkusen zeigte von der ersten Sekunde, dass sie Herr im Haus sind. In den ersten zehn Minuten kam Köln kaum Mal aus der eigenen Hälfte und lag völlig verdient 0:2 zurück. Nach der Pause machte Bayer kurz ernst und traf wieder in kürzester Zeit doppelt. Im restlichen Spiel war Leverkusen Köln immer einen Schritt voraus, sodass Markus Gisdols Mannschaft fast gar nicht in die Zweikämpfe kam.

Die Statistik: 12

Leverkusen bleibt auch im 12. Bundesligaspiel in Folge ohne Niederlage.

