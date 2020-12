Robert Lewandowski (FC Bayern): "Es freut mich, dass ich heute zwei Mal treffen konnte und wir die drei Punkte geholt haben. In der ersten Halbzeit haben wir keinen perfekten Fußball gezeigt, in der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Konstanz. Wir müssen gegen Leverkusen Gas geben und zeigen, wie gut unser Spiel ist. Da müssen wir von der ersten Minute wach und bereit sein."

Maximilian Philipp (VfL Wolfsburg): "Sie haben den besten Torhüter und vielleicht den besten Spieler der Welt, aber das ist Bayern München. Natürlich ärgern wir uns über unsere vergebenen Chancen, aber was will man machen."

Besonders Süle schaltete sich so gut wie nie ins Offensivspiel ein, sodass von den bei den Münchnern ansonsten so wichtigen Außenverteidigerpositionen kaum Gefahr ausging. So mussten zumeist Coman, Gnabry oder Sané die Arbeit auf den Flügeln übernehmen und fanden sich aufgrund mangelnder Unterstützung durch Süle und Hernández immer wieder in schwer zu lösenden Eins-gegen-Zwei-Situationen wieder.