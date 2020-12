Fischer zeigte sich glücklich angesichts des in ihn gesetzten Vertrauens. "In den letzten Jahren haben wir hier sehr schöne Dinge zusammen erlebt und Erfolge zusammen gefeiert. Ich habe mich bei Union von Anfang an wohlgefühlt und tue das bis heute", sagte er. Der 54-Jährige war nach zwei Meistertiteln mit dem FC Basel in der Schweiz zur Saison 2018/2019 zu Union gekommen und hatte die Berliner gleich in seiner ersten Spielzeit in die Bundesliga geführt.