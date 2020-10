Doch die Konkurrenz dürfte groß werden. Denn zuletzt galten vor allem die beiden großen spanischen Vereine Real Madrid und FC Barcelona als potenzielle Wunschziele des 28-Jährigen. Auch über einen Transfer zu Ex-Trainer Pep Guardiola bei Manchester City war in den vergangenen Monaten wiederholt spekuliert worden.

Einige Aussagen Alabas im Rahmen der Länderspielreise mit Österreich ließen jedoch zumindest vermuten, dass er sich einen Verbleib in München vorstellen kann. "Ich fühle mich in München sehr wohl, es ist schon seit zwölf Jahren meine Heimat. Dort durfte ich sehr schöne Momente erleben", meinte Alaba im Vorfeld des Spiels gegen Nordirland am Sonntagabend.