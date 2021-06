Publiziert 27/06/2021 Am 14:04 GMT | Update 27/06/2021 Am 14:10 GMT

Nübels Erwartungen beim deutschen Meister hinter Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer in der vergangenen Saison hatten sich nicht erfüllt. Laut Option soll eine Rückkehr nach einer Saison nach München möglich sein. Cheftrainer in Monaco ist der ehemalige Frankfurt- und Bayern-Coach Niko Kovac.

Bei den Monegassen hofft Schlussmann Nübel verstärkt auf Spielpraxis. Monaco erreichte in der vergangenen Saison unter Kovac in der Ligue 1 den dritten Rang und nimmt dadurch an der Qualifikation zur Champions League teil.

Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei und mit großen Hoffnungen aus Schalke nach München gekommen. In Neuers Schatten kam der gebürtige Ostwestfale allerdings nicht über die Rolle des Dauerreservisten hinaus.

In der abgelaufenen Saison kam Nübel auf insgesamt gerade einmal vier Einsätze. Zweimal stand der Keeper in der Champions League zwischen den Münchner Pfosten sowie jeweils einmal in der Bundesliga und im DFB-Pokal.

Ulreich vor Rückkehr auf Bayern-Bank

Als künftiger Neuer-Ersatz soll Medienberichten zufolge Sven Ulreich vom Zweitligisten Hamburger SV zu den Bayern zurückkehren. Der 32-Jährige war bereits zwischen 2015 und 2020 die Nummer zwei beim deutschen Rekordchampion, ehe Ulreich vor der zurückliegenden Spielzeit zum HSV abgewandert war.

Seinen Vertrag bei den Norddeutschen hat der ehemalige Stuttgarter nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga bereits zuletzt vorzeitig aufgelöst.

