Der VfL Wolfsburg zeigte in der ersten Halbzeit eine sehr abgeklärte Leistung und zog gegen Arminia Bielefeld sein Spiel durch. Das bedeutete: Defensiv stand die Mannschaft von VfL-Trainer Oliver Glasner sicher, offensiv machten die Gäste über die Außenbahnen Druck.

Die Arminia konzentrierte sich aufs Verteidigen und ließ wenige Chancen zu. In der 16. Minute köpfte Kevin Mbabu eine Ecke von der rechten Seite von Maximilian Arnold knapp am rechten Pfosten vorbei, kurz danach versuchte es Paulo Otávio mit einem Distanzschuss (18.), der deutlich vorbei ging.

Wolfsburg blieb auch danach die dominierende Mannschaft. In der 26. Minute prüfte Arnold Bielefelds Keeper Stefan Ortega mit einem guten Distanzschuss, kurz danach fiel die Führung. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte in den Lauf flankte Yannick Gerhardt butterweich an den Fünf-Meter-Raum, wo Renato Steffen aus kurzer Distanz problemlos einschob (29.).