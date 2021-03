Publiziert 20/03/2021 Am 13:57 GMT | Update 20/03/2021 Am 13:57 GMT

Sämtliche Ergebnisse der anderen getesteten Personen aus dem Lizenzspieler-Kader sowie dem zugehörigen Staff des Werksklubs seien negativ gewesen, betonte Bayer.

Zuletzt waren unter anderem Florian Wirtz, Nadiem Amiri und Wendell aus dem Bayer-Kader ebenfalls positiv auf Corona getestet worden.

Das Spiel am Sonntag in Berlin steigt am Sonntag um 15:30 Uhr.

In der Hinrunde trennten sich Bayer und Hertha BSC 0:0.

