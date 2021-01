"In der heutigen Zeit ist es so, dass die Spieler kaum ihre Meinung sagen dürfen. Wenn ich sie jetzt kundtun würde, würde ich wohl für den Rest der Saison gesperrt werden", polterte Hofmann und wurde trotzdem deutlich.

"Ich weiß nicht, was man da denkt. Breel Embolo wird 50 Mal so gefoult, aber wir bekommen keinen einzigen Pfiff und in der 94. Minute pfeift dieser Schiedsrichter ein Foul - oder er kriegt einen Hinweis, dass es eine klare Fehlentscheidung war." Das, so Hofmann, sei "Wahnsinn". So etwas habe er noch nie erlebt.