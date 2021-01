Mit den Händen in den Hüften stand Marco Reus ratlos im Mittelkreis, dann vergrub der Kapitän von Borussia Dortmund sein Gesicht im Trikot.

Zunächst hatte der Nationalspieler in der ersten Hälfte "eine Riesenchance" vergeben, dann schoss er einen Elfmeter neben das Tor (75.). "Die Enttäuschung ist groß", sagte Reus: "Wir wollen weiter nach oben. Aber wir haben es verpasst, einen weiteren Schritt nach vorne zu gehen."

Der fahrlässige Umgang mit Torchancen, nicht nur durch Reus, brachte die Aufholjagd des BVB Richtung Tabellenspitze ins Stocken - trotz drückender Überlegenheit. "Nicht in Hülle und Fülle, aber wir hatten Möglichkeiten", meinte Reus, gab aber auch zu: "Wir haben nicht so strukturiert nach vorne gespielt, nicht so gut die Positionen gehalten - wir haben ein bisschen wild gespielt."