Die erste halbe Stunde war ziemlich ausgeglichen. Beide Teams befanden sich spielerisch auf Augenhöhe. Augsburg verpasste nach wenigen Sekunden einen erfolgreichen Blitzstart. Ruben Vargas bediente in der ersten Minute Alfreð Finnbogason, der aus der rechten Sechzehnerhälfte flach aufs Tor schoss. Schlussmann Yann Sommer verhinderte den Einschlag per Fußabwehr.

Wenig später schoss Florian Neuhaus die Fohlen in Führung. Stefan Lainer flankte nach einem verzögerten Doppelpass mit Patrick Herrmann aus dem rechten Halbfeld mit dem Außenrist in den Strafraum. Dort nahm Breel Embolo den Ball an und wuchtete diesen auf den Kasten. Rafał Gikiewicz wehrte nach vorne ab, wo Lars Stindl mit seinem Schuss ebenfalls am parierenden Keeper scheiterte. Der Abpraller landete bei Neuhaus, der aus 15 Metern zum 1:0 ins rechte obere Eck schlenzte.

Nach knapp absolvierten 30 Minuten verflachte das Spiel. An das hohe Tempo aus den vorherigen Phasen konnte nicht angeknüpft werden. Gladbach und Augsburg neutralisierten sich im Mittelfeld, ehe es mit 1:0 in die Kabinen ging.

Gladbach bestimmte die erste Viertelstunde des zweiten Abschnitts, Augsburg tauchte in dieser Zeit nicht nennenswerte in der Offensive auf. In der 60. Minute scheiterte Embolo am Pfosten, im Anschluss litt der Spielfluss zunächst aufgrund vieler Spielerwechsel und Fouls.

In der 66. Minute musste der erst zwölf Minuten zuvor in die Partie gebrachte Raphael Framberger mit Gelb-Rot runter. Den ersten Karton sah er wegen eines nicht sehr harten Fouls an Hannes Wolf (62.), den zweiten aufgrund eines taktischen Foulspiels an Embolo.

In Überzahl verpassten es die Hausherren, den Deckel draufzumachen. Der Ball lief bei den Borussen in der Schlussphase gut, sodass Augsburg kaum einen Zugriff bekam. Doch der Gladbacher Chancenwucher wurde spät bestraft. Ein Lucky Punch sorgte dafür, dass die Augsburger zum 1:1-Endstand ausglichen.

Lainer und Matthias Ginter schafften es im Gladbacher Strafraum nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. Dieser landete bei Daniel Caligiuri, der volley draufhielt. Oscar Wendt fälschte ab, sodass das Spielgerät hoch Tor einschlug (88.).

Die wohl beste Nachricht dieses Tages für Fans von Borussia Mönchengladbach: Denis Zakaria, der wegen einer Knieverletzung lange ausfiel, stand erstmals seit acht Monaten wieder im Spieltagskader. In der 89. Minute wurde er eingewechselt und feierte somit sein Comeback.

Das fiel auf: Herrlich bleibt ungeschlagen

FCA-Coach Heiko Herrlich hat nicht nur als Spieler gute Erinnerungen an Borussia Mönchengladbach. Von 1993 bis 1995 stand er bei den Fohlen unter Vertrag und knipste dabei in 55 Partien insgesamt 28 Mal. In seiner letzten Saison im VfL-Dress gewann er den DFB-Pokal. Auch als Cheftrainer machte der gebürtigen Mannheimer positive Erfahrungen mit den Gladbachern - in diesen Fällen allerdings aus der Gegnerperspektive. Viermal coachte Herrlich bisher im deutschen Fußball-Oberhaus gegen seinen Ex-Klub. Dreimal als Übungsleiter bei Bayer 04 Leverkusen, einmal beim VfL Bochum. Verloren hat er dabei nie.

Die Statistik: 5

Neuhaus‘ Führungstreffer in der fünften Minute war das bisher früheste Gladbacher Tor in dieser Saison. Der ehemalige Münchner Löwe netzte in der Bundesliga noch nie schneller als dieses Mal.

