"Die Wohnung, in der ich war, befand sich im unmittelbaren Umfeld des Lokals, in dem diese Party stattfand", so Embolo weiter. Er sei in der Nacht auf Sonntag nach der Rückkehr vom Spiel in Stuttgart mit einem Freund nach Essen gefahren, schrieb Embolo in einem Statement: "Das war in der heutigen Zeit ein Fehler."