Bundesliga

Damit war nun wirklich nicht zu rechnen. Nur 1:1 gegen Bremen. Den Gegner, der in den vergangenen 24 Partien gegen den FC Bayern nie gewinnen konnte.

Diese Serie hielt man - aus Sicht des Rekordmeisters - zwar aufrecht, der fest eingeplante Sieg wurde aber verpasst. Am Ende hatten die Münchner sogar Glück, dass Werder keine der guten Chancen in der Schlussphase zum Siegtreffer nutzte.

Überraschung in München! Bayern verliert Punkte gegen Bremen

"Bremen hat über das ganze Spiel diszipliniert verteidigt", analysierte Thomas Müller. Kapitän Manuel Neuer bemängelte die geringe Zahl hochkarätiger Torgelegenheiten. Seine Mannschaft verzeichnete fünf davon. "Normalerweise haben wir doppelt so viele", befand der Torhüter.

Was uns sonst noch auffiel:

Es wäre zu billig, das über weite Strecken ziemlich uninspirierte Spiel des FC Bayern auf die Abwesenheit eines Spielers herunterzubrechen. Das Fehlen Joshua Kimmichs aber war gegen mutige Werderaner an allen Ecken und Enden zu merken.

Eher behäbiges Aufbau- und Umschaltspiel in der Offensive, stand eine eklatante Anfälligkeit bei schnellen Gegenstößen des Gegners entgegen. Es schien, als habe die Mannschaft des Tabellenführers ihr Metronom verloren.

Die daraus resultierende Flickschusterei in der Startformation hinderte das Starensemble von der Isar ganz offensichtlich daran, in den gewohnten Groove zu finden.

Trainer Flick hatte Routinier Javi Martínez auf die Sechs gestellt und Startelfdebütant Jamal Musiala zu Thomas Müller in die offensive Zentrale geschoben. Leon Goretzka kam früh in die Parte und nahm Martínez' Rolle ein, der in die Innenverteidigung rutschte.