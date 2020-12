Ab Januar dürfte der 28-Jährige ohne das Einverständnis der Münchner bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreiben. Welcher der vier Vereine das am Ende sein wird, steht derzeit noch in den Sternen. Fakt ist aber: Bei einer erfolgreichen Vermittlung des ablösefreien Bayern-Profis winkt Zahavi eine hohe Summe.

Geht es nach Alaba, soll es entweder der FC Barcelona oder Real Madrid sein, heißt es in dem Bericht. Doch angesichts der schwierigen finanziellen Lage aufgrund der Corona-Krise, ist bei beiden Klubs fraglich, ob sie den hohen Gehaltsforderungen der Alaba-Seite entsprechen können. Dem Vernehmen nach liegen diese bei knapp unter 20 Millionen pro Jahr.

Die Premier League käme da noch eher in Frage, heißt es weiter. Allerdings sei auch hier fraglich, ob das Team von Coach Frank Lampard, das zurzeit nicht wirklich zur europäischen Spitze gehört, eine adäquate Alternative für den österreichischen Nationalspieler darstellt.

Fest steht nur: Der Zeitpunkt rückt näher, zu dem Zahavi den 28-Jährigen, dessen Vertrag in München am 30. Juni 2021 abläuft, unter den Hut bekommen muss. Nicht zu vergessen: Ein Alaba-Verbleib beim deutschen Rekordmeister bleibt nicht zuletzt auch noch eine mögliche Option, zumindest in der Theorie.