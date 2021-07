Diese Einigung erzielten die Vereine demnach aber ziemlich knapp vor dem Start der Vorbereitung auf die kommende Saison. Kurz vor dem Aufgalopp der Leipziger am Montag mit Leistungstests und Untersuchungen, hatten sich die Vereine hinsichtlich der komplizierten Vertragssituation von Upamecano geeinigt. Der ursprüngliche Kontrakt wäre bis Mitte Juli gelaufen, weil das im RB-Vertrag festgelegte Datum in der Ausstiegsklausel nicht geändert wurde. Upamecano hätte also den Trainingsstart in Leipzig absolvieren müssen, bevor er vollumfänglich bei seinem neuen Arbeitgeber hätte anheuern können.

Das hätte nicht nur zu der kuriosen Situation geführt, dass der Innenverteidiger zwei Wochen bei seinem alten Verein trainiert, sondern auch die Gehaltssituation betroffen. Denn dem 22-Jährigen wäre noch ein halbes Monatsgehalt von Leipzig zugestanden. Nach der Vertragsauflösung beteiligen sich "Sport Bild" zufolge nun beide Parteien am ausstehenden Leipzig-Salär.

