Dank eines Doppelpacks von Weltfußballer Robert Lewandowski gewann der FC Bayern das Spitzenspiel beim bisherigen Tabellenführer Bayer Leverkusen 2:1 (1:1) und kürte sich damit am 13. Spieltag zum "Weihnachtsmeister".

"Dass wir in der letzten Sekunde das Tor machen, passt vielleicht in einen Hollywood-Film für unser Fußballjahr 2020", erklärte Thomas Müller anschließend bei "Sky".

Bundesliga Weihnachtsmeister FCB! Bayern jubelt spät gegen Bayer VOR 2 STUNDEN

Bayer Leverkusen stürzte dagegen aufgrund des Last-Minute-Schocks nicht nur von der Tabellenspitze, sondern kassierte obendrein die erste Saison-Niederlage.

"Ich kann die Niederlage nicht erklären. Wenn man die 90 Minuten gesehen hat, dann verdienen wir es nicht, dieses Spiel zu verlieren", sagte der sichtlich enttäuschter Bayer-Coach Peter Bosz.

Abseits des sportlichen Geschehens sorgte vor allem die vorzeitige Auswechslung von Leroy Sané, der nur 36 Minuten nach seiner Hereinnahme das Spielfeld wieder verlassen musste, für Aufsehen.

"Wenn wir auswechseln, dann müssen wir es sinnvoll machen. Wenn man die zweite Halbzeit sieht, dann ist Thomas Müller unverzichtbar, Serge Gnabry hat sich in der zweiten Halbzeit gesteigert, deshalb habe ich Leroy Sane ausgewechselt. Wir mussten so reagieren, weil es keine andere Möglichkeit gab", erklärte Hans-Dieter Flick.

Die weiteren Stimmen bei "Sky":

Robert Lewandowski (FC Bayern) über ...

... seinen Siegtreffer: "Ich musste es einfach selbst versuchen. Wir wollen immer mehr und ich hoffe, so ist es auch im neuen Jahr. Ich habe gemerkt, wir müssen es bis zum Ende versuchen - mit Glück ist der Ball drin."

... über das Fußballjahr 2020: "Was für ein Jahr haben wir gespielt! Ich hoffe, wir werden im neuen Jahr so weiterspielen. Die Belastung war extrem, aber wir haben in kritischen Punkten unsere Qualität gezeigt. Ich bin sehr stolz. Das war ein sensationelles Jahr."

... die vorzeitige Auswechslung von Sané: "Nach so einer Verletzung braucht man Zeit. Ich denke, dass er nächstes Jahr seine Qualität zeigen wird. Er wird in besserer Form spielen. Ich denke, er weiß selbst, dass er von der kurzen Pause profitieren kann. Ich drücke ihm die Daumen, weil er ein super Junge und ein super Spieler ist. Wir werden ihn bestimmt noch brauchen in der Rückrunde."

Thomas Müller (FC Bayern) über ...

... den Sprung an die Tabellenspitze: "Das war das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten zeigen in dieser Art Finale, dass wir die beste Mannschaft Deutschlands sind. Man hat aber auch feststellen können, dass Leverkusen ganz nah dran an uns ist und uns auch verwunden konnte. Siebter Rückstand in Folge - das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es hat sich durchgezogen, dass es bei uns gerade nicht einfach von der Hand geht, aber dass wir auch Nehmerqualitäten haben. Dass wir in der letzten Sekunde das Tor machen, passt vielleicht in einen Hollywood-Film für unser Fußballjahr 2020. Von der Mentalität her ist das verdient, aber so unsauber, wie wir unsere Konter zu Ende gespielt haben, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das verdient war. Aber es passt zu unserem Jahr. Wir haben extrem viel investiert und manchmal kommt's dann auch zurück."

... den Last-Minute-Siegtreffer: "Du brauchst am Ende immer auch ein bisschen Glück. So ehrlich muss man schon sein: Der Torwart kann den Ball einfach fangen, wenn er nicht abgefälscht ist. Aber wir nehmen das so mit und werden im neuen Jahr schon noch eine Schippe drauflegen müssen, um gegen diese dichte Bundesliga-Spitze auch zu bestehen."

... die vorzeitige Auswechslung von Sané: "Ich kann Ihnen sagen: Ich spiele mit Leroy sehr, sehr gerne zusammen. Als er reinkam, hatten wir schon auch mehr Offensivzug über die rechte Seite. Ich habe mit ihm auf dem Platz eigentlich ein sehr gutes Spielverständnis und ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, dass wir über Leroy Sané ganz anders sprechen. Es ist natürlich eine harte Nummer, ausgewechselt zu werden. Aber das wird er wegstecken und wir als Mannschaft stehen absolut hinter ihm. Ich glaube, man muss da aufpassen. Weil ich glaube, er ist ganz nah dran, dass der Knoten bei ihm aufgeht. Deswegen mache ich mir persönlich da überhaupt keine Sorgen. Weil mit diesem Speed und dieser Finesse wird er noch Spiele für uns entscheiden. Ich will ihn auch gar nicht in Schutz nehmen, das meine ich wirklich so. Ich wollte ihm nur sagen, dass er aus der Situation keine Frustration mitnehmen soll, sondern eine Motivation. Ich spiele wie gesagt sehr gerne mit ihm zusammen. Bei uns ist das gegenseitige Verständnis für Ball und Raum sehr gut. Es macht es ihm auch nicht leichter, das wir aktuell eine Situation haben, in der wir sehr viel kämpfen müssen und sehr ungenau spielen. Deswegen glaube ich, dass sich diese Wolke bald in Luft auflösen wird."

Höchststrafe für Sane? Das sagt Flick zur Auswechslung

Hans-Dieter Flick (Trainer FC Bayern) über ...

... die vorzeitige Auswechslung von Sané: "Wenn wir auswechseln, dann müssen wir es sinnvoll machen. Wenn man die zweite Halbzeit sieht, dann ist Thomas Müller unverzichtbar, Serge Gnabry hat sich in der zweiten Halbzeit gesteigert, deshalb habe ich Leroy Sane ausgewechselt. Wir mussten so reagieren, weil es keine andere Möglichkeit gab."

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen) über ...

... das Spiel: "Es ist leider so. Die Fehler haben uns den Punkt oder Sieg gekostet und mehr will ich gar nicht analysieren. Es ist verdammt ärgerlich, aber alles in allem haben wir auf einem Niveau mit den Bayern gespielt und am Ende unverdient verloren. Es waren kindische Fehler."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen) über ...

... das Spiel: "Ich kann die Niederlage nicht erklären, aber ich kann es versuchen. Wenn man die 90 Minuten gesehen hat, dann verdienen wir es nicht, dieses Spiel zu verlieren. Es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben versucht, mutig zu spielen, sind die Bayern hoch angelaufen. Wir haben 1:0 geführt und haben das Spiel dann durch zwei blöde Tore abgegeben. Wir müssen daraus lernen und diese Fehler nicht mehr machen."

... den Last-Minute-Gegentreffer: "Wir waren mit dem 1:1 zufrieden. Dann müssen wir in der letzten Minute hinten nicht das Risiko eingehen und kurz spielen, sondern den Ball schneller nach vorne bringen. Es waren nur noch ein paar Sekunden. Aber das ist dann vielleicht das Glück, das große Mannschaften haben. Wir müssen daraus lernen und diese Fehler nicht mehr machen."

... seinen Meistertipp: "Bayer 04 Leverkusen!"

(mit SID)

