Als problematisch könnten sich allerdings die Vertragsdetails des Uruguayers erweisen. Der Stürmer ist noch bis 2025 an die Portugiesen gebunden.

Dem Bericht zufolge ist im Kontrakt des Sturm-Juwels eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro verankert. Die Verantwortlichen bei Benfica sollen zudem erst ab 70 Millionen Euro überhaupt verhandlungswillig sein.

Núñez wechselte im vergangenen Herbst vom spanischen Zweitligisten UD Almería für 24 Millionen Euro in die portugiesische Hauptstadt. Zuvor weckte er bereits in Spanien mit seinen starken Leistungen (16 Tore in 32 Spielen) das Interesse zahlreicher Top-Klubs.