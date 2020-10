Zweimal war er schon fast weg. 2018 war Paris Saint-Germain nah an einer Verpflichtung dran, 2019 deutete vieles auf einen Wechsel zu Juventus Turin hin.

Am Ende ist Jérôme Boateng beim FC Bayern geblieben und hat in der abgelaufenen Saison zum zweiten Mal nach 2013 das Triple aus Champions League, Meisterschaft und nationalem Pokal gewonnen. Damit gehört er einem illustren Kreis von nur 13 Spielern an, denen das Kunststück zweifach gelang.