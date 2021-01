Vor allem auf der Rechtsverteidiger-Position klafft derzeit leistungsmäßig ein Loch. Benjamin Pavard läuft in dieser Spielzeit seiner Form aus dem Triple-Jahr hinterher, Neuzugang Bouna Sarr konnte ebenfalls nicht überzeugen. So musste Joshua Kimmich gegen Mainz in der zweiten Halbzeit nach rechts hinten ausweichen und verhalf seiner Mannschaft dazu, den Rückstand noch in einen 5:2-Sieg umzudrehen.