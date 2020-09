Volland wechselte Anfang September von Bayer Leverkusen zum AS Monaco. Kovac sagte über seinen Neuzugang: "Ich fand Kevin schon immer top, er ist ein guter Typ, ein Super-Spieler mit guter Mentalität."

Das würde dem Ideal entsprechen. Generell sei die Technik der Spieler in Monaco sehr gut, es gehe nun darum, taktische Elemente einzustudieren. "Wir wollen zudem nun die Physis mehr in den Vordergrund stellen, da kann uns ein Spieler wie Kevin sehr helfen", so der ehemalige Bayern-Trainer.