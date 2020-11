27. November 2020. Die Bundesligasaison ist acht Spieltage alt, die Sonne in der Republik geht meist schon vor 17:00 Uhr unter, in den Innenstädten hängt längst die Weihnachtsbeleuchtung.

Das gesamtgesellschaftlich wie sportlich so besondere Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wird auf ewig in Erinnerung bleiben. Ganz sicher nicht deswegen, weil Leroy Sané noch auf seinen ersten Einsatz über die vollen 90 Minuten beim FC Bayern wartet.

07/11/2020 AM 16:33

Doch genau darum soll es in diesem Text gehen. Wie weit ist der deutsche Nationalspieler? Warum nutzt ihn Trainer Hansi Flick bislang vornehmlich als Joker - oder etwas direkter gefragt: Wann lassen Sie ihn endlich von der Leine, Herr Flick?

"Er ist 100 Prozent fit", bestätigte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag-Nachmittag vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstag ( ab 15:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport ).

Aber - Beispiel Salzburg am Mittwochabend. Nach seiner Einwechslung hatte Sané da zwar erneut getroffen. Doch der Münchner Königstransfer hatte wie mancher Kollege auch "einige unnötige Ballverluste", wie Flick kritisierte, und habe "dann im Eins-gegen-eins nicht ganz so nachgesetzt". Deshalb hallten immer mal Flicks "Leroy"-Rufe durch die fast leere Allianz Arena.

"Im Tennis sagt man: unforced error", meinte der Freund der gelben Filzkugel. Diese vom Gegner nicht einmal erzwungenen Patzer "müssen wir einfach verbessern", forderte er. Konkret heiße das: "Wir müssen in Ballbesitz besser sein, geduldiger spielen, mehr Druck auf den Ball bekommen." Außerdem sei die Abwehrarbeit "eine Teamleistung. In der Defensive muss jeder mitmachen!"

Also auch Flügelflitzer Sane.

Der durfte lediglich vier seiner bislang neun Pflichtspiele von Beginn an bestreiten und kam gerade in den wichtigen Spielen wie in Dortmund oder der Champions League nur von der Bank.