Demnach will der deutsche Rekordmeister sich spätestens im Sommer mit Aarons und Norwich zusammensetzen und den Deal einfädeln. Der englische U21-Nationalspieler besitzt noch einen Vertrag bis 2024 bei den Canaries.

Aarons absolvierte bislang alle 29 Ligaspiele in der zweiten englischen Liga für Norwich über 90 Minuten (1 Tor und drei Torvorlagen) und ist mit dafür verantwortlich, dass das Team von Trainer Daniel Farke vor der unmittelbaren Rückkehr in die Premier League steht. Mit 58 Punkten führt Norwich die Tabelle an.