So lief das Spiel:

Die Münchner gingen mit einem offensiven System in die Mission Triple-Verteidigung, FCB-Trainer Hansi Flick ließ Königstransfer Leroy Sané von Beginn an von der Leine, zudem startete Lucas Hernández als Linksverteidiger für Alphonso Davies, der mit muskulären Problemen auf der Bank Platz nehmen musste. In der Innenverteidigung agierten Niklas Süle und Jérôme Boateng nach dem Ausfall von David Alaba.

Der FC Schalke 04 ging als klarer Außenseiter in die Partie, Knappen-Coach David Wagner setzte im Mittelfeld auf Nabil Bentaleb, dessen Schalker Zukunft zuvor bereits mehrmalig als beendet erklärt wurde. In der Offensive startete Neuzugang Goncalo Paciência.

Bereits in der vierten Minute stellte der deutsche Rekordmeister die Weichen auf Sieg. Joshua Kimmich spielte einen starken hohen Ball von der Mittellinie in die Offensive auf Serge Gnabry. Der Flügelspieler drehte sich und schlenzte den Ball anschließend unhaltbar aus 16 Metern ins linke Eck. Es war das früheste Tor einer Bundesliga-Saison seit 18 Jahren.

Die Bayern agierten extrem dominant, ließen den Schalkern nicht den Hauch einer Chance und legten in der 19. Minute den zweiten Treffer nach. Gnabry brachte den Ball von der rechten Seite flach in die Mitte. Am Elfmeterpunkt legte Thomas Müller ab auf Leon Goretzka, der aus 15 Metern mit der Innenseite verwandelte.

Elf Minuten später setzte Kimmich Lewandowski im Strafraum in Szene. Ozan Kabak konnte den Polen nur per Foulspiel stoppen – Schiedsrichter Felix Zwayer entschied auf Elfmeter. Lewandowski trat selbst an, schickte Ralf Fährmann in die falsche Ecke und verwandelte flach zum 3:0 (31.).

Die Münchner ließen nicht locker, bespielten die Schalker aktiv und legten in der 47. Minute nach. Nach einem Ball in die Spitze war Sané auf und davon, ging auf Fährmann zu und legte kurz vor dem Schlussmann quer auf Gnabry, der nur noch einschieben musste.

In der 59. Minute war es erneut eine Koproduktion von Sané und Gnabry, die zu einem Münchner Treffer führte. Sané ging nach einem Kimmich-Zuspiel in den Sechzehner, sah und fand Gnabry in der linken Strafraumhälfte. Aus sieben Metern verwandelte dieser zu seinem dritten Tor des Abends.

Die Szene des Abends folgte schließlich in der 69. Minute. Lewandowski verpasste nach Zuspiel des eingewechselten Corentin Tolisso zunächst den Abschluss im Strafraum, war danach jedoch per Rabona-Hereingabe zur Stelle. Er brachte den Ball artistisch in die Mitte auf Müller, der aus elf Metern zum 6:0 einschob und sein 200. Pflichtspieltor für die Münchner erzielte.

Nur drei Minuten später folgte das 7:0. Die Schalker rückten leichtsinnig auf, machten defensiv die Räume auf und liefen in einen blitzsauberen Bayern-Konter. Kimmich schickte Sané, der allein auf Fährmann zulief und flach zu seinem Premierentor für die Münchner verwandelte.

In der Schlussphase durfte auch noch Nachwuchs-Star Jamal Musiala ran. Der eingewechselte Youngster wurde von Lewandowski angespielt, zog von der linken Seite in den Strafraum ein, verwandelte flach aus zwölf Metern ins linke Eck, erzielte seinen ersten Bundesliga-Treffer (81.) und ist damit vor Roque Santa Cruz der jüngste Torschütze in der Bayern-Geschichte. Es war der Schlusspunkt eines Gala-Abends der Münchner und eines desolaten Auftakts der Schalker.

Die Stimmen:

Leroy Sané (FC Bayern München): "Man kann sehen: Die Mannschaft war im letzten Jahr schon sehr, sehr top und ist immer noch hungrig, obwohl sie das Triple gewonnen hat. So ein Auftakt ist natürlich super. (...) Ich war eine lange Zeit auf Schalke. So eine Niederlage zu Saisonstart ist natürlich schon schwer, wenn es gerade drunter und drüber geht. Das tut mir schon ein wenig leid."

Oliver Kahn (Vorstand FC Bayern München): "Ich bin nicht ganz unzufrieden. Es ist schon erstaunlich, wie die Mannschaft gleich angeknüpft hat an die Leistungen der vergangenen Saison. Man darf nicht vergessen: Wir hatten eine sehr, sehr kurze Vorbereitung, gerade mal 14 Tage. Dass die Mannschaft dann schon wieder zu so einer Leistung fähig ist, ist schon aller Ehren wert."

Benjamin Stambouli (FC Schalke 04): "Sie sind aktuell vielleicht die beste Mannschaft der Welt, dennoch schmerzt dieses Ergebnis enorm. Ich habe dennoch Hoffnung, weil wir nie aufgegeben haben. Wir müssen lernen, uns taktisch anders zu verhalten. So ein Ergebnis zu schlucken, ist immer schwer. Trotzdem müssen wir nach vorne schauen. Wir spielen Fußball, um zu siegen und um Spaß zu haben. Heute war kein Spaß. Das war kein gutes Ergebnis."

Bastian Oczipka (FC Schalke 04): "Dass es schwer wird gegen den Triple-Sieger, war klar. Allerdings ist das Ergebnis scheiße – das muss man so sagen. Etwas anderes fällt mir jetzt nach dem Spiel auch nicht ein."

Das fiel auf: Triple-Bayern

Der Münchner Auftritt zum Saisonauftakt erinnerte an die Galavorstellungen in der Champions League vor einigen Wochen. Der FC Bayern München schaffte es, das Leistungs- und Formniveau zu konservieren und spielt schon jetzt exakt wie zu Zeiten des Triple-Hochs.

Die Münchner sind mit und gegen den Ball kaum zu stoppen – so ist bei der Bewegungsintensität kaum ein Unterschied zwischen Ballbesitz- und Verteidigungsfußball zu erkennen. Jeder Spieler weiß um seine Aufgabe und liefert auf dem Platz ab. So entsteht ein Kollektivkonstrukt, das unaufhaltbar zu sein scheint.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 163

Lewandowski zeigt zu Saisonbeginn wieder seinen Torhunger und erzielte gegen den FC Schalke 04 seinen insgesamt 163. Bundesliga-Treffer für den deutschen Rekordmeister. Damit überholte er in der ewigen Torjägerliste der Münchner Karl-Heinz Rummenigge (162), vor dem Polen liegt nur noch Gerd Müller (365).

