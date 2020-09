Hansi Flick weiß wahrscheinlich, dass er Sebastian Hoeneß am Sonntag kaum überraschen kann.

Der Meister-Trainer der zweiten Mannschaft von Bayern München in der vergangenen Drittliga-Saison kennt natürlich auch die "großen" Bayern aus dem Effeff.

Flick schätzt die Qualitäten des Sohnes von Ex-Bayern-Stürmer Dieter Hoeneß und Neffen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß: "Er hat in der U23 einen herausragenden Job gemacht. Im Winter hatte man sich noch Gedanken gemacht, dass man in der Liga bleiben muss. Dann wurde er ruckzuck Meister", sagte der Chefcoach des frisch gekürten Supercup-Gewinners vor dem Duell am Sonntag (15:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) bei der TSG Hoffenheim.

Sebastian Hoeneß dürfte so ziemlich alles über den FC Bayern wissen - ob es etwas nützt, steht auf einem anderen Blatt.

Coman mit Comeback?

Klar ist, dass die Bayern die 120 Minuten von Budapest am Donnerstag gegen den FC Sevilla (2:1) erst noch verkraften müssen. Belastungssteuerung ist das Zauberwort. Erst am Samstagnachmittag beim Training um 14.30 Uhr konnte sich Flick einen Eindruck vom Fitnesszustand seines Starensembles machen, das am Freitag vergangener Woche mit einem 8:0 gegen Schalke 04 in die Saison gestartet war.

"Wir müssen gucken, wie alle so beisammen sind. Danach werden wir dementsprechend die Mannschaft aufstellen, die zu 100 Prozent gegen Hoffenheim spielen kann. Es ist natürlich wichtig, dass man auch entlastet", betonte Flick. Dazu gehört die Rotation, aber auch geschickte Auswechslungen.

Dabei könnte im Falle einer Rückkehr in den Kader Kingsley Coman eine Rolle spielen. Der Franzose hatte zuletzt wegen häuslicher Quarantäne nicht zur Verfügung gestanden. "Er hat am Freitag nochmals einen Test gemacht", berichtete Flick, sollte dieser negativ ausfallen, so könnte der französische Nationalspieler am Samstagnachmittag mittrainieren.

Flick warnt vor Kramaric

Flick: "Er hat 14 Tage Cybertraining gemacht, aber wenn er 20 Minuten spielen könnte, wäre dies natürlich schon hilfreich." Man müsse aber sehen, wie sich der Offensivspieler nach dem Training fühle. Coman hatte vor dem Saison-Auftaktspiel gegen Schalke 04 (8:0) Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person aus seinem Umfeld gehabt. Der 24-Jährige konnte daher seitdem nicht am Trainingsbetrieb der Mannschaft teilnehmen und wurde in Quarantäne geschickt.

Auch Supercup-Matchwinner Javi Martínez könnte wieder im Kader des Vierfach-Titelträgers stehen. Dieser wird von Athletic Bilbao umworben, war aber am Donnerstag als Einwechselspieler Schütze des 2:1-Siegtores für den FC Bayern gegen Sevilla. "Er hat sehr vieles für den Verein geleistet, er hat zum zweiten Mal vier Titel mit dem Klub geholt", sagte Flick am Samstag auf der Pressekonferenz. Sollte es keine neue Entwicklung im Transferbereich geben, "hat er es verdient, im Kader zu stehen".

Gewarnt ist Flick vor Hoffenheims Torjäger Andrej Kramaric, der zuletzt sieben Tore in zwei Bundesligaspielen erzielte, darunter einen Dreierpack beim 3:2 vor Wochenfrist beim 1. FC Köln. "Andrej hat in den letzten Jahren eine hervorragende Quote gehabt", lobte Flick den Kroaten, "er ist einer, der immer torgefährlich ist und dabei noch mannschaftsdienlich spielt. Für mich gehört er zu den besten Stürmern in der Bundesliga."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Bicakcic, Hübner, Skov - Grillitsch - Geiger, Samassekou - Baumgartner - Dabbur, Kramaric. - Trainer: Hoeneß

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski. - Trainer: Flick

