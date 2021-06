Publiziert 29/06/2021 Am 20:10 GMT

Eine Aussage, die im ersten Moment zwar überrascht, aber keine böse Absicht verfolgt.

Im Gegenteil, es sei nicht "meinetwegen, sondern weil das bedeuten würde, dass die deutsche Mannschaft bei der EM weit kommt und er danach in den verdienten Urlaub geht", löste der 32-Jährige auf. Zudem freue er ich "auf den Trainingsstart mit den Jungs in einer Woche und dass ich überhaupt wieder hier bin."

Ulreich, der bereits zwischen 2015 und 2020 beim Rekordchampion unter Vertrag stand, hatte erst vor wenigen Tagen seinen Kontrakt beim Hamburger SV nach dem verpassten Aufstieg vorzeitig aufgelöst.

"Der Norden war für einen Süddeutschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt ist es perfekt! Ich freue mich sehr, dass ich wieder in München bin. Die Familie ist auch sehr happy. Wir wohnen nun auch wieder näher an der Heimat, an Stuttgart", erklärte der Goalie.

Bayern startet derweil am 7. Juli unter der Anleitung von Neu-Trainer Julian Nagelsmann in die Vorbereitung für die neue Saison.

