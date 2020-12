Der FC Chelsea, Barcelona oder Real Madrid hätten ihn gerne - auch der FC Liverpool könne sich David Alaba gut in seinen Reihen vorstellen. Und was ist eigentlich mit Paris Saint-Germain, Manchester City oder Juventus Turin?

Fast jeder europäische Topklub wurde in den vergangenen Monaten schon mehr oder minder seriös mit Bayerns Abwehrboss in Verbindung gebracht. Dabei wollen die Münchner den Österreicher eigentlich gar nicht abgeben.

Doch weil der 28-Jährige mit dem ihm vorliegenden Vertragsangebot (noch) nicht zufrieden ist und der FC Bayern - in Person von Hasan Salihamidzic - die Tür in der Öffentlichkeit symbolisch zustieß, stehen die Zeichen nun auf Abschied im kommenden Sommer.

David Alaba steht beim FC Bayern noch bis 30. Juni 2021 unter Vertrag. Die Münchner würden gerne langfristig verlängern, aber nicht um jeden Preis. Alaba kann sich einen Verbleib in München grundsätzlich vorstellen, aber nicht um jeden Preis.

Alaba soll zuvor ein verbessertes Vertragsangebot des FCB abgelehnt haben, woraufhin der Klub den Spieler und dessen Berater davon in Kenntnis gesetzt habe, "dass wir das Angebot zurückziehen werden", so Salihamidzic weiter.

Alaba-Poker: Salihamidzic will keinen Druck aufbauen

Alaba zeigte sich anschließend überrascht, sagte, er habe von all dem über die Presse erfahren. Sein Trainer Hans-Dieter Flick betont seit Monaten, dass Alaba ein Top-Spieler und vor allem "ganz toller Mensch" sei.

Das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer belasten die Verhandlungen wenn, dann nur marginal. Rein sportlich ist Alaba für den Coach weiterhin unantastbar. Beim Spiel am Dienstag in Madrid machte Flick den Österreicher zum Kapitän und zeigte ihm damit, dass er weiterhin voll auf ihn baut.

Laut einem Bericht des "kicker" bietet der FC Bayern seinem Abwehrchef ein Grundgehalt von elf Millionen Euro und Prämienzahlungen in Höhe von sechs Millionen Euro bieten. Die Alaba-Seite allerdings denkt in anderen Dimensionen, sieht sich auf einer Stufe mit den Topverdienern Robert Lewandowski und Manuel Neuer. Beide sollen um die 20 Millionen Euro im Jahr verdienen.

"Beim FC Bayern gibt es eine sportliche und finanzielle Obergrenze: Lewandowski und Neuer", sagte Salihamidzic im Zuge der Verhandlungen und erteilte Alaba-Berater Zahavi eine Absage: "Er denkt in anderen Dimensionen, das kann er, aber da werden wir ihm nicht folgen. Verrücktheiten, wie er das vielleicht aus anderen Klubs kennt, werden wir nicht machen."

Klingt, als würde der FC Bayern nicht alles daran setzen, seinen Abwehrchef zu halten. Doch der Schein trügt. Die Bayern-Bosse fahren eine bewusste Strategie, die am Ende durchaus noch zur Vertragsverlängerung führen könnte.

Weder aus finanzieller Sicht noch im Sinne sportlicher Zugeständnisse. Zur Erklärung: Ein Gehalt von 20 Millionen Euro im Jahr zahlt auch in England längst nicht jeder Klub - schon gar nicht während der weltweiten Unsicherheit aufgrund der Corona-Pandemie. Zudem ist bekannt, dass es Alaba präferiert, wie in der Nationalmannschaft im Mittelfeld zu spielen. Doch warum sollte er dieses Versprechen bei einem Topklub bekommen, der ihn doch aufgrund seiner Verdienste in den vergangenen Jahren als hauptberuflicher Links- oder Innenverteidiger verpflichten würde?