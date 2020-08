Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hat das Testspiel-Highlight gegen den FC Liverpool mit 0:3 (0:2) verloren. Roberto Firmino (15.), Naby Keïta (40.) und Rhian Brewster (68.) trafen in Kitzbühel für den englischen Meister von Teammanager Jürgen Klopp. Für den VfB bedeutete die Partie den Auftakt des Trainingslagers in Österreich. Zuschauer waren nicht zugelassen.

Eintracht Frankfurt hat indes seinen ersten Sieg in der Vorbereitung eingefahren. Der Pokalsieger von 2018 gewann 2:1 (0:0) beim niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven. Nach torloser erster Halbzeit erzielten Daichi Kamada (55.) und Martin Hinteregger (68.) per Freistoß die Tore für die Eintracht.

Neuzugang Steven Zuber, der Anfang August von Ligakonkurrent TSG Hoffenheim im Tausch mit Mijat Gacinovic in die Main-Metropole kam, feierte in der zweiten Halbzeit sein Debüt für die SGE. Am 29. August (19.00 Uhr) folgt der nächste Test für die Elf von Adi Hütter beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam.

Borussia Mönchengladbach: Neuzugang Wolf trifft gegen Paderborn

Borussia Mönchengladbach hat auch seinen dritten Test der Saisonvorbereitung gewonnen. Zum Abschluss des Trainingslagers in Harsewinkel bezwang die Elf von Trainer Marco Rose den Erstliga-Absteiger SC Paderborn mit 2:0 (0:0). Die Österreicher Hannes Wolf (50.) und Stefan Lainer (68.) trafen.

Neuzugang Valentino Lazaro stand beim Champions-League-Teilnehmer noch nicht im Aufgebot. Verteidiger Nico Elvedi musste bereits nach 24 Minuten verletzt vom Feld.

Zuvor hatte Gladbach seine Tests gegen den MSV Duisburg und SC Verl jeweils 4:0 gewonnen. Am Donnerstag folgt ein Vergleich mit Zweitligist SpVgg Greuther Fürth im heimischen Borussia-Park. Die 300 verfügbaren Tickets waren am Samstag innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft.

Köln gewinnt auch fünften Test

Der 1. FC Köln hat den fünften Testspielsieg gefeiert. Gegen Ligakonkurrent Union Berlin setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol am Samstag in Friedrichshafen mit 2:1 (2:0) durch.

Jungstar Noah Katterbach (11.) mit einem sehenswerten Fernschuss und Jhon Cordoba (20.) trafen für die Domstädter. Vor Cordobas Treffer patzte Torhüter Andreas Luthe, der vom FC Augsburg zu den Köpenickern gewechselt war. Cedric Teuchert (52.) gelang per Foulelfmeter nur noch der Anschlusstreffer für die Eisernen.

