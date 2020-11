Teil 25 der königsblauen Horror-Show war beendet, und Manuel Baum wollte schnell weg. Der Schalker Trainer klatschte noch ein paar enttäuschte Spieler ab, dann schlug er den Kragen seiner Winterjacke hoch, stopfte die Hände in die Taschen und floh in die Katakomben.

1:4 (1:2) bei Borussia Mönchengladbach, und das trotz verbesserter Leistung - Schalke 04 stolpert auch nach einem "Großreinemachen" innerhalb der Mannschaft glück- und sieglos durch die Fußball-Bundesliga. 25 Spiele in Folge ist der Klub nun ohne Erfolg, der Uraltrekord von Tasmania Berlin (31 Partien 1965/66) wackelt bedenklich.

"Wir hatten gute Phasen, aber mit dem 1:3 wurde irgendwie der Stecker gezogen", sagte Stürmer Mark Uth bei "Sky", "das finde ich schade, man muss ja immer weitermachen." Teamkollege Steven Skrzybski mahnte: "Wir müssen als Mannschaft geschlossener werden, das geht natürlich nur Schritt für Schritt. Aber so langsam brauchen wir auch Ergebnisse."

Die Borussia, die am 17. Januar als bislang letzte Mannschaft gegen Schalke verloren hatte, lieferte derweil eine erst am Ende gelungene Generalprobe für das wichtige Champions-League-Heimspiel am Dienstag gegen Inter Mailand ab. Das Team von Trainer Marco Rose bleibt als Tabellensiebter daheim ungeschlagen.