Youssoufa Moukoko hatte den Ball aus der linken Strafraumhälfte scharf vor an den langen Pfosten gebracht, wo Marco Reus sofort in die Mitte legte. Dort stand mit Erling Haaland einer der derzeit treffsichersten Stürmer Europas zur Stelle, vermochte es aber nicht, den Ball aus einem Meter im Tor unterzubringen und dem BVB doch noch einen Punkt gegen das abstiegsbedrohte Köln zu retten. Kurzum: Es lief einfach nichts zusammen für Schwarzgelb.

"Ich bin tief enttäuscht, du verlierst zu Hause gegen Köln. Das ist, ja…" Die Sprachlosigkeit war dem bedienten BVB-Trainer Lucien Favre durchaus anzumerken. 29 Jahre lang hatten die Geißböcke in Dortmund nicht mehr gewonnen und selten waren die Verhältnisse auf dem Papier klarer. Der BVB als Tabellenzweiter gegen den Effzeh, der seit dem 6. März, dem 2:1-Sieg beim SC Paderborn, in der Bundesliga nicht mehr gewonnen hatte. Nun wird der Bann ausgerechnet beim BVB gebrochen .

Was sich für die Kölner wie das Purzeln tonnenschwerer Steine von den eigenen Schultern anfühlen muss, ist für die Dortmunder ein herber Rückschritt. Die positive Entwicklung, die dem BVB aufgrund der Auftritte in den vergangenen Wochen sowohl in Bundesliga als auch in der Champions League attestiert wurde, sie war nicht zu erkennen.