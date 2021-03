Erstmals winkt die Königsklasse, die Mannschaft rauscht durch die Liga, doch der Macher der Erfolgsstory verlässt Eintracht Frankfurt zum Saisonende mit einem Knall. Sportvorstand Fredi Bobic bestätigte in der ARD-Sendung "Sportschau Thema" seinen Abschied, ohne sein künftiges Ziel zu nennen - und offensichtlich, ohne die Kommunikation mit seinem Verein abzusprechen. Die Reise dürfte im Sommer zu Hertha BSC gehen.

Für die ambitionierten Hessen kommt die Unruhe zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. "Es ist klar, dass ich 2021, jetzt im Sommer, den Verein verlassen werde", sagte Bobic. Der Verlust des 49-Jährigen, dessen Familie in Berlin lebt, schmerzt. Schon zuvor hatte es Wechselgerüchte um Trainer Adi Hütter gegeben, dazu kommt der Abschied des Sportdirektors Bruno Hübner zum Ende dieser Spielzeit.

Die Eintracht muss inmitten einer der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte einen Umbruch in der Führungsetage verkraften. Selbst die verzweifelten Versuche Holzers, Bobic zum Weitermachen zu bewegen, halfen nicht.

Noch am Montag hatte Holzer optimistischer geklungen. Bobic habe in Frankfurt einen Vertrag bis 2023, sagte er: "Wir befinden uns mit ihm in Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung der bislang sehr erfolgreichen Zusammenarbeit." Zu einer Einigung, das ist seit Dienstag klar, kam es jedoch nicht.