Nach Ablauf der 14-tägigen Quarantäne und nur wenigen Trainingstagen ging es für Hertha BSC gegen den direkten Kellerkonkurrenten Mainz 05 gleich um viel. Durch die verpassten Spiele waren die Berliner auf Rang 17 zurückgefallen. Drei Punkte betrug der Rückstand auf Platz 16 vor dem Spiel, vier auf das rettende Ufer.

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten übernahmen die formstarken Mainzer zusehends die Spielkontrolle und erspielten sich richtig gute Chancen. Doch Jean-Paul Boetius traf zunächst aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig (8.) und scheiterte kurz darauf an der Querlatte (9.). Und auch Adam Szalai ließ eine Großchance liegen, als er nach einem Doppelpass mit Leandro Barreiro frei vor Alexander Schwolow auftauchte. Doch der Hertha-Keeper fuhr im Fallen noch eine Hand aus und krallte sich den versuchten Heber (20.).

Die Berliner fanden nur selten den Weg nach vorne. Die beste Chance resultierte aus einem Standard, als Niklas Stark einen Kopfball am Tor vorbeiwuchtete (13.).

In der 35. Minute hatte Mainz viel Glück, dass der bereits gelbverwarnte Stefan Bell nach einem Tritt auf den Fuß von Mateus Cunha nicht mit Gelb-Rot vom Platz flog. Doch der daraus resultierende Freistoß war auch ohne einen Platzverweis folgenschwer. Marton Dardai trat den Standard mit Zug zum Tor. Lucas Tousart erhielt zu viel Platz und konnte ungestört zur 1:0-Führung einköpfen.

Die Hausherren benötigten aber nicht viel Zeit, um sich zu schütteln. Philipp Mwene ließ seinen Gegenspieler an der Strafraumgrenze mit einem Haken aussteigen und schlenzte den Ball dann perfekt in den Winkel zum 1:1-Ausgleich (40.).

Nach der Pause benötigte die Partie eine Weile, um wieder den Unterhaltungswert der ersten Hälfte zu erreichen. Jeremiah St. Juste prüfte Schwolow mit einem Kopfball (60.). Auf der anderen Seite musste sich Robin Zentner nach einem Schlenzer von Cunha lang machen, um den Ball noch zur Ecke abzuwehren (65.). Abgesehen davon spielte sich zunächst viel im Mittelfeld ab, was auch daran lag, dass die Hertha ein paar Meter höher stand.

In der Schlussphase hatten die Gäste dann aber noch zwei gute Gelegenheiten. Nach einem Hackentrick des eingewechselten Nemanja Radonjic war plötzlich viel Platz da. Der in der Mitte freistehende Jhon Cordoba brauchte aber einen Moment zu lange bei der Ballannahme, sodass Moussa Niakhaté noch im letzten Moment dazwischen grätschen konnte (79.). Noch gefährlicher wurde es in der 83. Minute als der eingewechselte Krzysztof Piatek nach einem scharfen Darida-Pass von der Grundlinie aus drei Metern das Tor verfehlte.

Auf der anderen Seite hätte Niakhaté in der Nachspielzeit nach einer Ecke noch den Lucky Punch setzen können, sein Kopfball kam aber zu zentral auf Schwolow (90.+1).

So blieb es beim Remis, das sich die Berliner in der zweiten Hälfte auch mehr und mehr verdienten. Der Punktgewinn hilft den Berlinern, bei noch zwei verbleibenden Nachholspielen bis auf zwei Punkte an die Kölner und bis auf drei Punkte an Bielefeld und Bremen heranzurücken. Auch die Mainzer können mit nun 35 Punkten immer mehr in Richtung Klassenerhalt blicken.

Das fiel auf: Berliner trotzen der Quarantäne-Pause

Seitdem die Berliner Hertha vor 23 Tagen ihr letztes Pflichtspiel absolviert hatte und einige Tage später in Quarantäne geschickt wurde, wurde darüber spekuliert, wie sich das auf den restlichen Saisonverlauf auswirken könnte. Die Antwort kann auch nach dem ersten Spiel nicht klar gegeben werden. Spielerisch zeigten die Berliner über weite Strecken keine besonders ansprechende Leistung. Einige Mechanismen und Bewegungsabläufe stimmten noch nicht, was aber auch so zu erwarten war. Stattdessen konzentrierten sich die Berliner offensichtlich auf die Standardsituationen, bei denen sie mehrmals richtig gefährlich werden konnten und so die fehlende Kreativität etwas kaschieren konnten. Und auch der Einsatz stimmte bei der Alten Dame. Mit 113,15 Kilometern liefen die Berliner nur etwa 100 Meter weniger als die Mainzer.

Zugegeben, es war ein wunderschönes Tor, das Philipp Mwene in der 40. Minute erzielte, als er den Ball unhaltbar im rechten Knick unterbrachte. Das regte den einen oder anderen Fan zu ganz besonderen Wortspielen an.

Die Statistik: 8

Mainz bleibt so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Im achten Spiel in Folge blieben die Nullfünfer nun ohne Niederlage. In der Rückrundentabelle liegen die Mainzer mit 28 Punkten auf Rang fünf, nur einen Punkt hinter den zweitplatzierten Leipzigern. Nach der Hinrunde mit sieben Punkten hätte das kaum einer für möglich gehalten.

