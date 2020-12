Deshalb haben die Rheinhessen nun reagiert und sich neu aufgestellt. Nach der einvernehmlichen Trennung von Sportvorstand Rouven Schröder kehrte Christian Heidel an die alte Wirkungsstätte zurück. Ihm steht zukünftig Martin Schmidt als Sportdirektor zur Seite.

Als erste Amtshandlung wurde die Entlassung von Jan-Moritz Lichte beschlossen, der seit 2017 als Co-Trainer bei den Nullfünfern gearbeitet hatte und im September das Amt des Cheftrainers von Achim Beierlorzer übernommen hatte. Der 40-Jährige konnte die Mainzer aber ebenfalls nicht mehr in die Spur zurückbringen. In seiner kurzen Amtszeit gelang nur ein Sieg.

"Jan-Moritz Lichte ist ein absoluter Fußballfachmann, der sich für den Verein in einer schwierigen Situation in besonderem Maße eingesetzt hat. Dafür gebührt ihm unser Dank", erklärte Vereinsvorsitzender Stefan Hofmann. Lichte soll den Verein indes nicht gänzlich verlassen. "Wir haben mit ihn vereinbart, dass wir uns mit einem gewissen zeitlichen Abstand zusammensetzen und besprechen, inwieweit es eine zukünftige Aufgabe für ihn bei Mainz 05 geben kann", so Hofmann weiter.