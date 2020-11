Van der Vaart, Rooney, Messi, Mbappé - alles Golden Boys, die die seit 2003 verliehene Auszeichnung einst bekommen haben.

Das Quartett wurde den hohen Erwartungen später gerecht, legte faszinierende Karrieren hin, holte die großen Titel.

Eine Garantie ist so ein Golden-Boy-Award aber freilich nicht.

Sieger wie Anderson, Alexandre Pato oder auch Renato Sanches blieben hinter den hohen Erwartungen zurück.

Eurosport.de hat daher in Zusammenarbeit mit den internationalen Redaktionen in Frankreich, Italien, Spanien und England analysiert, wie die Chancen stehen, dass die 20 Anwärter dieses Jahres zum Weltklassespieler reifen.

Alphonso Davies (FC Bayern)

Unvergessen die freche Aktion des Kanadiers im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona, als er Nelson Semedo austanzte und Joshua Kimmich auflegte. Der Linksverteidiger demonstrierte dabei einmal mehr, wie wertvoll er auch für die Offensive der Bayern ist. Der Stern des 20-Jährigen ging 2019 auf, als er unter Trainer Hansi Flick das Vertrauen bekam und einen Raketenstart hinlegte. In dieser Saison läuft es nicht ganz so rund, Davies kam nicht ganz an das Niveau der Vorsaison heran und zog sich überdies einen Bänderriss im Sprunggelenk zu.

Potenzial zum Weltklassespieler: 9/10

Ansu Fati (FC Barcelona)

Keine Frage, der 18-Jährige ist die Zukunft des FC Barcelona, wird schon jetzt als Nachfolger von Lionel Messi gehandelt. Fati bringt alles mit: Geschwindigkeit, Einstellung, Intelligenz. Fati wird den Katalanen allerdings in den kommende vier Monaten fehlen, nachdem er sich einen Meniskussriss zuzog.

Potenzial zum Weltklassespieler: 10/10

Ansu Fati (FC Barcelona) Fotocredit: Getty Images

Dominik Szoboszlai (Red Bull Salzburg)

Der 20-Jährige ist das nächste Supertalent, das von Salzburg aus die Fußballwelt erobern dürfte. Der Ungar entwickelte sich still und leise zu einem der meistgescouteten Youngster in Europa. Der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler mit Torinstinkt mischt inzwischen auch die Champions League auf.

Potenzial zum Weltklassespieler: 7/10

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

Tormaschine aus Norwegen und wie Szoboszlai einst in Salzburg am Ball. Der 20-Jährige steht nach elf Champions-League-Partien bei sagenhaften 14 Treffern – ein Rekord. Robust, schnell, spielintelligent und erfolgshungrig – bleibt Haaland fit, kann der Shootingstar von Borussia Dortmund in den kommenden Jahren die beste Nummer neun im europäischen Fußball werden.

Potenzial zum Weltklassespieler: 10/10

Jonathan David (OSC Lille):

Der Kanadier machte bei KAA Gent mit 48 Toren und 20 Assists in 95 Partien nachdrücklich auf sich aufmerksam. Inzwischen spielt der 20-Jährige in der Ligue 1 bei OSC Lille – wo er noch auf seinen ersten Treffer wartet. Nichtsdestotrotz ist die Klasse und das Talent des Stürmers unbestritten.

Potenzial zum Weltklassespieler: 7/10

Dejan Kulusevski (Juventus Turin)

Kombiniere technische Qualitäten mit Power und du hast den Big Deal im modernen Fußball. Kulusevski könnte so ein Big Deal werden. Der Schwede kann sowohl auf dem Flügel, zentral hinter den Spitzen oder als Mittelstürmer eingesetzt werden und ist extrem schwer zu stoppen, wenn er erst einmal den Ball hat.

Potenzial zum Weltklassespieler: 9/10

Dejan Kulusevski (Juventus Turin) Fotocredit: Eurosport

Mitchel Bakker (Pairs Saint-Germain):

Es ist schon eine Überraschung, dass es Bakker auf die Shortlist des Golden-Boy-Award geschafft hat. Der Linksverteidiger kommt bei PSG aufgrund der zwischenzeitlichen Ausfälle von Juan Bernat und Laywin Kurzawa zwar oft zum Einsatz, blieb den Nachweis aber noch schudig, ein Ausnahmetalent zu sein.

Potenzial zum Weltklassespieler: 5/10

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Der Brasilianer hat das Zeug zum Topspieler, die Entwicklung stagniert allerdings. In seiner dritten Saison in der ersten Mannschaft bei Real sind die Erwartungen hoch, erfüllen konnte er sie bislang nicht. Daher hat Vinícius Júnior keinen Stammplatz unter Trainer Zinédine Zidane. Es muss sich dringend etwas tun beim Linksaußen.

Potenzial zum Weltklassespieler: 6/10

Eduardo Camavinga (Stade Rennais)

Die Rede vom Wunderkind macht die Runde. Camavinga liefert mit gerade einmal 18 Jahren grandiose Leistungen ab in Rennes. Der Youngster zeigt schon jetzt Leader-Qualitäten, ist athletisch und verfügt über ein überragendes Stellungsspiel. Kaum zu glauben, dass der Franzose erst am Anfang seiner Karriere steht.

Potenzial zum Weltklassespieler: 10/10

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Mit 16 Jahren nach Dortmund, mit 17 das Bundesliga-Debüt und sofort der Durchbruch. In seinen ersten beiden Spielzeiten im schwarz-gelben Borussen-Dress brachte es Sancho auf bärenstarke 29 Tore und 34 Assists. In dieser Saison ist Sancho noch nicht ganz an sein Level herangekommen, die Karriereaussichten aber könnten besser kaum sein.

Potenzial zum Weltklassespieler: 9/10

Jadon Sancho (Borussia Dortmund) Fotocredit: Getty Images

Sandro Tonali (AC Mailand)

Was steckt wirklich in diesem Sandro Tonali? Der defensive Mittelfeldspieler ist schwer einzuschätzen - überzeugt aber mit Passsicherheit und technischen Fertigkeiten, ohne dabei Bäume auszureißen. In der internen Hackordnung bei Milan stehen Ismail Bennacer und Frank Kessie vor dem 20-Jährigen, der noch Zeit braucht.

Potenzial zum Weltklassespieler: 6/10

Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea)

Seit seinem explosiven Debüt in der englischen Nationalelf im Jahr 2019 und furiosen Auftritten stagniert die Entwicklung des 20-Jährigen. Dem Linksaußen täte ein Wechsel vermutlich gut, da es ihm bei Chelsea schwer fällt, sein zweifelsohne großes Potenzial zu entfalten.

Potenzial zum Weltklassespieler: 7/10

Phil Foden (Manchester City)

Die Diskrepanz zwischen dem Hype um Foden und den Leistungen auf dem Platz ist noch da – aber sie wird zunehmend kleiner. In dieser Saison wird sich der weitere Verlauf der Karriere entscheiden. Kann der 20-Jährige im zentralen Mittelfeld die Rolle von David Silva übernehmen oder nicht? Es wird spannend.

Potenzial zum Weltklassespieler: 9/10

Phil Foden (Manchester City) Fotocredit: Getty Images

Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam)

Der 18-Jährige ist das nächste Juwel in einer langen, langen Reihe von Toptalenten der Ajax-Schmiede. Gravenbrech debütierte mit 16 Jahren und 330 Tagen als jüngster Spieler der Klub-Historie in der Eredivisie. Längst hat der zentrale Mittelfeldspieler einen Stammplatz in Amsterdam – und es ist davon auszugehen, dass ihm Star-Berater Mino Raiola in nicht allzu ferner Zukunft zu einem Wechsel zu einem der großen Vereine Europas verhilft.

Potenzial zum Weltklassespieler: 10/10

Mason Greenwood (Manchester United)

Der Mann gibt Rätsel auf. Zweifelsfrei hochtalentiert, sollen die Trainingsleistungen dem Verein Sorge bereiten. Ende vergangener Saison bewies Greenwood, dass es im Angriff auch ohne den angestrebten Traumtransfer von Jadon Sancho geht. Das beidfüßige Toptalent läuft in dieser Saison der Bestform aber noch etwas hinterher.

Potenzial zum Weltklassespieler: 8/10

Ferran Torres (Manchester City)

Torres hat viele Qualiäten, die sich auch mit Zahlen untermauern lassen. Der City-Youngster ist der drittjüngste Spieler der Champions-League-Historie, der in vier aufeinanderfolgenden Partien traf. Ein Ausnahmetalent auf der rechten Außenbahn.

Potenzial zum Weltklassespieler: 9/10

Ferran Torres (Manchester City) Fotocredit: Getty Images

Bukayo Saka (Arsenal)

Auch um den 19-Jährigen gibt es einen großen Hype – und den rechtfertigt er mit starken Leistungen. Der linke Mittelfeldspieler hat seine Stärken sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Dabei ist Saka konstant und auf dem besten Wege zur Weltklasse.

Potenzial zum Weltklassespieler: 9/10

Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers)

Die Nominierung muss als großer Erfolg für den Portugiesen gewertet werden, denn in Wolverhampton hat Silva einen schweren Stand und kommt kaum zum Einsatz. Noch konnte der 18-Jährige, dessen Idealposition die des Mittelstürmers ist, wenig Eigenwerbung betreiben.

Potenzial zum Weltklassespieler: 5/10

Rodrygo (Real Madrid)

Dem Rechtsaußen geht es ähnlich wie Teamkollege Vinícius Júnior. Der Druck ist hoch, die Konkurrenz stark, die Einsatzzeiten limitiert. Rodrygo fehlt es an regelmäßiger Spielpraxis, über 90 Minuten durfte der 19-Jährige in dieser Saison noch nicht ran.

Potenzial zum Weltklassespieler: 6/10

Rodrygo (Real Madrid) Fotocredit: Getty Images

Sergiño Dest (FC Barcelona)

Der Rechtsverteidiger hinterließ bei seinen vier Ligaeinsätzen in der laufenden Saison einen hervorragenden Eindruck. Macht er so weiter, dürfte er eine große Zukunft bei den Katalanen vor sich haben. Allenfalls im Spiel nach vorne offenbart der Youngster noch Schwächen.

Potenzial zum Weltklassespieler: 8/10

