Selbst die entspannte Bräune im Gesicht verbarg die große Nervosität von Christian Heidel nicht. "Die Erwartungshaltung ist erdrückend", gestand der alte und neue Chef des FSV Mainz 05 bei seiner Vorstellung am Dienstag nach 1690 Tagen Abwesenheit ein.

"Aber ich bin nicht der Heiland, ich bin nicht der Messias. In der Vergangenheit war mit mir auch nicht alles optimal", so Heidel.

Dabei muss beim abstiegsbedrohten Bundesligisten unter der Leitung von Sportvorstand Heidel, der zuletzt in erster Linie auf Mallorca lebte, in den kommenden Monaten fast alles optimal laufen.

Nur so kann der Gang in die 2. Liga verhindert werden. Dazu gehört vor allem die Verpflichtung eines passenden Trainers. Im ersten Spiel des kommenden Jahres am Sonntag (18:00 Uhr im Liveticker) bei Spitzenreiter FC Bayern München wird erst einmal Interimscoach Jan Siewert den Tabellenvorletzten betreuen.