Die Spekulationen um einen Abschied des besten Torschützen der Liga scheinen damit beendet, und auch die Gerüchte um ein mögliches Interesse der Bayern vom Tisch. Kramaric sei "ein unglaublicher Spieler, der natürlich das Interesse der größten Klubs weckt", sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen in der Sportschau, aber er sei "sehr zuversichtlich, dass er diese Saison für uns spielt".

Mit seinem sehenswerten sechsten Saisontor hatte Kramaric (18.) Hoffenheim in Frankfurt zunächst an der Tabellenspitze gehalten. "Er hat bei dieser Einzelaktion gezeigt, dass er aus wenig sehr viel machen kann", sagte Hoeneß. Doch der Treffer des Angreifers, der schon in der Vorwoche beim 4:1-Überraschungscoup gegen die Bayern mit einem Doppelpack geglänzt hatte, reichte nicht.