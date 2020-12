Beide Trainer nahmen im Vergleich zum letzten Spiel einige Wechsel vor, was für die Qualität der Partie in der Anfangsphase nicht gerade förderlich war. Nach einer guten Viertelstunde aber war vor allem die TSG im Spiel angekommen. Christoph Baumgartner mit einer punktgenauen Flanke von links auf den zweiten Pfosten auf Florian Grillitsch, der aus kurzer Distanz nur noch den Kopf hinhalten musste (17.).

In der Folge verpasste es die TSG, die Führung weiter auszubauen. Nur drei Minuten nach dem 1:0 verpasste erneut Grillitsch nur knapp das Aluminium (20.). Sebastian Rudy und Baumgartner scheiterten am starken Rafal Gikiewicz (23., 25.). Und auch Hoffenheims Toptorjäger Andrej Kramaric ließ nach einer schönen Einzelaktion eine gute Chance für die TSG liegen (26.).

Augsburg konnte sich dann etwas vom Druck der Hausherren befreien und kam prompt mit der ersten Chance zum Ausgleich. Michael Gregoritsch diesmal mit einer perfekten Flanke auf den zweiten Pfosten auf Seiten der Augsburger. Am zweiten Pfosten diesmal Daniel Caligiuri der Nutznießer, der aus kurzer Distanz zu seinem vierten Saisontreffer einköpfte (31.).

Augsburg zeigte sich nach der Führung deutlich verbessert, doch die nächste gute Chance gehörte erneut den Gastgebern. Gikiewicz parierte einen Kopfball von Kramaric aus kurzer Distanz erneut stark (38.). Die letzte Chance vor dem Seitenwechsel gehörte den Fuggerstädtern. Der in dieser Saison noch erfolglose Florian Niederlechner probierte es mit Gewalt, doch Oliver Baumann war zur Stelle.

Nach der Pause dann ein Blitzstart für die TSG! Eine gute halbe Minute war rum und schon zappelte nach einer schönen Einzelaktion von Grillitsch der Ball im Netz (46.). Nur vier Minuten später war es Ihlas Bebou, der mit einer Körpertäuschung zwei Augsburg stehen ließ und auch der Außenstürmer der TSG behielt einen kühlen Kopf und schloss ganz überlegt in die rechte Ecke ab (50.).

Das Spiel war plötzlich überraschend früh entschieden. Hoffenheim kam durch Rudy noch zu einem guten Abschluss (64.). Beide Mannschaften erzielten zudem noch Abseitstreffer, die zurecht keine Anerkennung fanden. Doch viel mehr war es nicht im zweiten Durchgang, auch wenn das Spiel stetig deutlich unterhaltsamer war als in der Anfangsviertelstunde. Für Hoffenheim war es der erste Erfolg seit dem 4:1 am zweiten Spieltag gegen den FC Bayern. Der FCA findet sich nach dem starken Saisonstart im gesicherten Mittelfeld der Tabelle wider.

Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim): "Wir sind sehr erleichtert. Wir haben heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir hatten eine Vielzahl an sehr guten Möglichkeiten und gingen zurecht in Führung. Augsburg macht dann mit der ersten Chance das 1:1. Damit muss man erst mal umgehen. Dann sind wir super aus der Pause rausgekommen. Der Trainer hat uns noch mal heißgemacht. Ich denke, dass die drei Punkte heute mehr als verdient sind."

Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim): "Im Großen und Ganzen haben wir den Dreier verdient eingefahren. Am Ende hätten wir noch höher gewinnen können. Aber das ist jammern auf hohem Niveau in der aktuellen Situation. Wir sind froh, dass wir den Sieg einfahren konnten."

Florian Niederlechner (FC Augsburg): "Hoffenheim hat noch einige Möglichkeiten ausgelassen. Wir sind schlecht in das Spiel gekommen, Hoffenheim war klar besser. Dann haben wir es aber gut gemacht, machen dann das 1:1. Ich habe noch eine gute Chance gehabt, die Oliver Baumann sehr gut hält. Die ersten fünf Minuten nach der Pause haben wir verpennt, dann ist es gegen eine solch gute Mannschaft natürlich schwer."

Magere Kost boten beide Mannschaften in den ersten 15. Minuten am Montagabend des 10. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Kaum Risiko auf beiden Seiten, gepaart mit dennoch vielen Fehlern. Hoffenheim war zwar optisch überlegen, dennoch kam die Führung etwas überraschend. Doch nach der Führung drohte die TSG die Augsburger zwischenzeitlich zu überrollen. Nach dem Ausgleich – der dann wirklich aus dem absoluten Nichts kam – boten sich beide Mannschaften bis zur Pause einen offenen Schlagabtausch. Der Hoffenheimer Doppelschlag nach der Pause beendete diesen dann leider frühzeitig, die Partie nach dem 3:1 praktisch entschieden.

Hoffenheim und Augsburg warteten vor der Partie jeweils noch auf ihren ersten Bundesliga-Sieg an einem Montag – die TSG stand zuvor hier bei zwei Remis und einer Niederlage, der FCA bei einem Remis und einer Niederlage. Hoffenheim hat somit nicht nur der erste Erfolg an einem Montagabend feiern können, sondern auch den ersten Sieg seit dem 4:1 gegen den FC Bayern am zweiten Spieltag.