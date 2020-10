"Ich habe mit Fiete gesprochen. Für ihn ist es wichtig, dass er ein Zuhause hat. Und sein Zuhause ist aktuell die U23", machte Bayern-Trainer nach dem Düren-Spiel zwar deutlich, ließ aber eine Hintertür für eine Rückkehr Arps in die erste Mannschaft offen.

"Er weiß: Wenn er dort gute Leistungen bringt, ist der Schritt zurück in den Profikader zumindest nicht schwerer. Er ist ein ganz feiner Junge, hat eine sehr professionelle Einstellung. Deswegen ist ihm zu wünschen, dass er bei der U23 die Entwicklung nimmt, die wir von ihm erwarten. Es liegt nur an ihm", so Flick.

Arp war 2019 mit vielen Vorschusslorbeeren für drei Millionen Euro vom HSV zum FCB gewechselt. In München kam er allerdings aufgrund der großen Konkurrenz in der Offensive sowie Verletzungsproblemen zu keinem Einsatz bei den Profis. Für die zweite Mannschaft absolvierte Arp zwölf Partien in der dritten Liga (3 Tore).

Dort ist er in der aktuellen Saison fester Bestandteil des Teams, stand in den bisherigen vier Spielen immer in der Startelf (1 Tor). Der 20-Jährige kann sich dort nun weiter beweisen und sich für die erste Mannschaft empfehlen.

