Wenn sich in einigen Jahren an die historische zweite Triplesaison des FC Bayern zurückerinnert wird, werden vor allem zwei Spieler im Mittelpunkt stehen.

Es wird einem Robert Lewandowski in den Sinn schießen. Der Pole drückte der Spielzeit mit wettbewerbsübergreifend 57 Treffern in 50 Spielen seinen Stempel auf und verdiente sich die Auszeichnung "Weltfußballer des Jahres".

12/02/2021 AM 20:00

Doch mindestens genauso wichtig für die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte des deutschen Rekordmeisters war Joshua Kimmich. Wird Hansi Flick, wie für Chef-Trainer so üblich, als Vater des Erfolgs bezeichnet, ist Kimmich im übertragenen Sinne der älteste Sohn.

Derjenige eben, dem die Verantwortung auf dem Platz übertragen wird. Derjenige, der, um im Bild zu bleiben, seine Brüder an die Hand nimmt und alle mitreißt.

Was Manuel Neuer im Tor, David Alaba in der Viererkette und Robert Lewandowski im Sturm ist, das ist Joshua Kimmich im Mittelfeld des FC Bayern - und vielleicht sogar noch ein Stück mehr.

Denn Kimmich darf getrost schon jetzt als einer der größten Mittelfeldspieler in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters bezeichnet werden. Es fühlt sich komisch an, diese Zeilen über einen gerade einmal 26-jährigen Fußballer zu schreiben, der, so Gott bewahre, noch nicht einmal 50 Prozent seiner aktiven Karriere hinter sich hat.