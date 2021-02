... die Nachlässigkeit des FC Bayern in der vergangenen Woche: "Wir wollen deutscher Meister werden und wir haben in dieser Woche fünf Punkte abgegeben. Das ist nicht unbedingt das, was wir uns vorgestellt haben. Es waren zwei unterschiedliche Spiele. Am Montag hatten wir Pech, dass massenweise Schnee runtergekommen ist. In der zweiten Halbzeit haben wir dann zum Glück wieder auf dem grünen Rasen spielen können, trotzdem war es nur ein 3:3. Gegen Frankfurt müssen wir uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir zu inkonsequent gespielt haben und zu viel zugelassen haben. Beim 0:1 passt Leroy Sané nicht auf, beim 2:0 darf Niklas Süle den Spieler gar nicht erst zum Schuss kommen lassen. Das sind Fehler, die uns die Punkte gekostet haben. Offensichtlich stimmt irgendwas in der Abstimmung nicht. Wenn zu viele Tore fallen, ist das nicht exklusiv der Fehler der Abwehr. Die ganze Mannschaft muss der Defensive helfen. Wir haben eine gute Mannschaft, wir müssen manchmal nur einen Tick konzentrierter und engagierter spielen, um zu vermeiden, was wir diese Woche erlebt haben. Fünf Punkte sind für den FC Bayern ungewöhnlich viel."