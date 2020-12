Kimmich müsse "in sich reinhören und schauen, wie sein Körper und sein Knie diese Belastung verkraften. Und dann werden wir gemeinsam entscheiden, ob er am Wochenende dabei ist", ergänzte der Bayern-Trainer.

Kimmich sehe das "alles sehr sachlich. Emotionen sind in dieser Sache kein guter Ratgeber". Der deutsche Nationalspieler, der sich am 7. November im Spiel bei Borussia Dortmund (3:2) eine Verletzung am Außenmeniskus des rechten Knies zugezogen hatte, war am Montag ins Mannschaftstraining eingestiegen. Bisher waren die Bayern von einer Rückkehr des Mittelfeldspielers im Januar ausgegangen.